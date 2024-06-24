Вчені розкрили можливості нового робота-гуманоїда, що навчився відтворювати послідовність рухів людини — Finance.ua

Вчені розкрили можливості нового робота-гуманоїда, що навчився відтворювати послідовність рухів людини 24.06.2024, 00:25 — Технології&Авто

Команда науковців зі Стенфордського університету представила нового людиноподібного робота HumanPlus, здатного навчатися та точно відтворювати складну послідовність рухів людини. Робот також може копіювати рухи в режимі реального часу.

За словами розробників, HumanPlus достатньо лише 40 годин відеозаписів з людьми, які виконують якесь завдання, щоб навчитися повторювати ці дії самостійно. До того ж завдяки вбудованій камері, робот може відстежувати переміщення людини в режимі реального часу і відразу імітувати їх, повідомляє ресурс Interesting Engineering.

Конструктивно HumanPlus заснований на комерційному гуманоїдному роботі H1 від китайської компанії Unitree, однак із зовсім іншою програмною платформою та деякими іншими сторонніми компонентами.

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Робот оснащений «руками» виробництва Inspire-Robots та «зап'ястями» від іншого постачальника. Висота робота складає 5 футів 9 дюймів (близько 175 см).

Відмінною рисою HumanPlus є відкритий вихідний код, тобто будь-хто може модифікувати конструкцію і функціональність робота. Розробники також опублікували на GitHub репозиторій із докладною документацією, що дозволяє інженерам та ентузіастам створити аналогічну модель самостійно.

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