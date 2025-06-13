Вaykar випробував безпілотний винищувач Кızılelma — Finance.ua

Вaykar випробував безпілотний винищувач Кızılelma 13.06.2025, 01:28 — Технології&Авто

Вaykar випробував безпілотний винищувач Кızılelma

Турецький безпілотний винищувач Кızılelma розробки та виробництва компанії Baykar успішно пройшов випробування аеродинамічної системи зльоту.

Про це повідомляє TRT Haber

«Кızılelma PT-4 успішно пройшов випробування ідентифікації аеродинамічної системи зльоту», — повідомив телеканал.

Компанія Baykar розмістила відео із випробувань у соцмережі Х

«Той, хто одного разу відчув смак свободи, завжди хоче літати», — йдеться у дописі до відео.

Кızılelma — турецький бойовий безпілотний літальний апарат нового покоління, розроблений компанією Baykar.

Безпілотник створений за схемою «літак-невидимка» зі злітно-посадковою здатністю з коротких злітних смуг, зокрема — з палуби авіаносця без катапульти. Це робить його першим турецьким палубним ударним БПЛА.

Технічні характеристики:

Турбореактивний двигун

Взлітна маса — до 8,5 тонн

Вантажопідйомність — до 1,5 тонн озброєння (керовані ракети й бомби)

Автоматичні зліт і посадка

Режими управління: пряма видимість або супутникова навігація за радіогоризонтом

Крейсерська швидкість — 0,6 Маха, максимальна — 0,9 Маха

Радіус дії — 926 км

Робоча висота — 7 600 м, максимальний рівень — 13 700 м

Система РЛС з активною фазованою решіткою для швидкого пошуку та виявлення цілей.

Розробка триває з 2021 року та фінансується Baykar із власних коштів. Цей безпілотник за своїми можливостями наближається до легкого винищувача та здатний виконувати широкий спектр бойових завдань.

Нагадаємо, раніше інженери турецької компанії Baykar спроектували нову версію багатоцільового безпілотника Bayraktar TB2T-AI з турбореактивною силовою установкою та бортовим штучним інтелектом. Нова модифікація літального апарату Bayraktar TB2 успішно пройшла льотні випробування. Новий дрон піднімається на висоту 9 100 метрів всього за 30 хвилин. Під час випробувань він досяг висоти 9 200 метрів, що є абсолютним рекордом для цього сімейства БПЛА.

Укрінформ За матеріалами:

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