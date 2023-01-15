Ваші гроші заморожені: що робити, якщо банк блокує надходження на рахунок — Finance.ua

Ваші гроші заморожені: що робити, якщо банк блокує надходження на рахунок Сьогодні 17:01 — Фінтех і Картки

Ваші гроші заморожені: що робити, якщо банк блокує надходження на рахунок

Завданням фінмоніторингу банку є виявлення факторів ризиковості операцій з активами відповідно до Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, затвердженого постановою управління НБУ № 8 від 02.01.2019 року та блокування такої операції до завершення перевірки її легальності.

Про це пише Фокус.

«Якщо учасник операції не підтвердить суб’єкту первинного моніторингу легальність походження прав щодо активів — у справу вступає держава в особі фіскальних та правоохоронних органів», — говорить Євген Артюхов, старший партнер юркомпанії «ASA Group».

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Тобто будь-які надходження на рахунки, зокрема, і банківські картки фізосіб, банки вивчають, і якщо якесь поповнення картки вважатимуть підозрілим, можуть блокувати операцію, доки одержувач коштів не пред’явить документи, які пояснять банку, що це за надходження і чому саме у такій сумі. Хоча на дрібні поповнення у сумі 2-30 тис. грн більшість банків не звертають уваги, адже у законі та нормативних документах НБУ є порогова сума, коли банки починають уважно вивчати надходження на рахунок. І йдеться про суму 55 тис. грн, 400 тис. грн, а також понад 400 тис. грн.

Алгоритм банківського фінмоніторингу аналізує транзакції в сукупності факторів, і лише наявність маркерів ризиковості може призвести до блокування операції банком.

Юрист Євген Артюхов перерахував такі ключові маркери:

щільна регулярність грошових переказів між фізособами за операційний день чи календарний місяць;

повторюваність переказів грошових сум у «до порогового розміру», що може бути ознакою дроблення платежу, щоб уникнути фінмона;

надто короткий проміжок часу між зарахуванням коштів на рахунок та їх зняттям чи списанням на користь третіх осіб.

Найчастіше фінмонітор инг банк ів цікавлять операції на суму понад 400 тис. грн та платежі за кордон.

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«На час військового стану банки не повинні перевіряти джерела походження коштів у процесі їх внесення готівкою на рахунок, якщо сума менша від порогової — 400 тис. грн, проте це зовсім не означає, що фінмоніторинг банків більше не цікавиться легальністю коштів клієнта. Банк може запросити документи про походження коштів, і якщо клієнт їх не надасть, то банк заборонить видаткові операції клієнта з такими коштами, окрім їхнього переведення на спеціальні рахунки, відкриті НБУ », — попередила Наталія Бута, головний бухгалтер юркомпанії GLS.

Експерт перерахувала документи, які можуть підтвердити джерело походження коштів:

копія декларації про майновий стан та доходи;

копії документів, що підтверджують одержання спадщини;

довідка чи інформація, отримана від ДПС;

документи, що підтверджують одержання страхової суми за договором страхування;

виграш у лотерею, набуття права на скарб;

договір отримання кредиту;

довідки з інших банків щодо залишку на рахунках/виписки за рахунками тощо;

копії документів, що підтверджують джерела походження коштів близьких;

виписка (довідка) уповноваженого банку про надходження на рахунок коштів у гривні, одержаних на території України, як оплата праці, авторські гонорари, премії, призи; відшкодування збитків на виробництві; відшкодування за страховками та рішеннями суду; виплачено відсотки за депозитом (за винятком самої суми депозиту).

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