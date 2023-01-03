Як переказати гроші за кордон з урахуванням обмежень НБУ — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Як переказати гроші за кордон з урахуванням обмежень НБУ Сьогодні 12:20 — Фондовий ринок

З початку повномасштабної війни в Україні попит на міжнародні переклади різко зріс. Водночас НБУ обмежив можливості виведення національної валюти з країни, щоб захистити резерви та уникнути погіршення економічної ситуації. Але як переказати гроші за кордон у поточних умовах? Давайте розбиратися разом.

Особливості переказів з картки на картку

У квітні 2022 року НБУ дозволив українцям робити Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток на картки зарубіжних банків у рамках певного ліміту. Так багато хто міг фінансово підтримувати своїх близьких, які переїхали до інших країн через військову агресію РФ.

Але з 5 жовтня такі операції знову під забороною. Хоча цього разу НБУ залишив винятки для:

оплати навчання;

оплати лікування та транспортування хворих;

покриття витрат на повернення тіла померлого за кордоном;

сплати аліментів.

Також з 1 жовтня доступні перекази на рахунок юрособи-нерезидента, якій навчальний заклад надав повноваження приймати платежі за навчання.

Водночас Р2Р-перекази між гривневими картками українських банків продовжують працювати, незалежно від того, в якій країні одержувач. Крім того, можна відправити до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць на картку іноземного банку з української валютної картки.

Сервіси міжнародних переказів

Для фізосіб цей спосіб дуже обмежений з моменту введення воєнного стану. Через SWIFT, MoneyGram, Western Union та інші сервіси міжнародних переказів можна пересилати гроші лише у певних випадках.

Винятки ті самі, що й для Р2Р-переказів із гривневих карток: аліменти, оплата лікування, навчання, транспортування хворих та померлих. Також можна оплачувати товари критичного імпорту. Наприклад, акумулятори, предмети військового екіпірування, безпілотники, засоби надання медичної допомоги тощо.

Але одержати гроші з-за кордону через міжнародні системи українці можуть. Тобто переказати гроші, наприклад, із США в Україну за допомогою SWIFT чи Western Union можна без проблем.

Quasi cash: що це та як працює

Терміном «quasi cash» називають такі грошові операції, як:

поповнення електронних гаманців, у тому числі криптовалютних;

купівля віртуальних активів;

перекази на брокерські та форекс-рахунки тощо.

Переказати гроші за кордон фізичній особі таким чином можна лише з валютної картки та в межах місячного ліміту 100 тис. грн (в еквіваленті).

Також важливо враховувати, що цей ліміт загальний і для quasi cash, і для P2P-переказів із валютних карток. Тобто сума таких операцій на місяць не має перевищувати 100 тис. грн.

Перекази в мобільному застосунку: сервіс ZEN.COM

ZEN.COM — це зручний додаток для керування фінансами, покупок і переказів, зокрема міжнародних.

® ZEN. Сервіс доступний в App Store та Google Play . Онлайн-реєстрація зазвичай займає 15 хвилин. Без паперів і черг: потрібен лише закордонний паспорт або ID-картка. В результаті користувач отримує доступ до повноцінного мультивалютного рахунку з номером IBAN та картки MasterCardZEN.

Для поповнення є кілька методів на вибір, зокрема перекази з валютних карток українських банків MasterCard та VISA.

Наприклад, щоб переказати гроші на польську картку другові або родичу за допомогою ZEN, потрібно:

поповнити валютний рахунок в українському банку;

з української валютної картки переказати гроші на рахунок ZEN у межах щомісячного ліміту 100 тис. грн (в еквіваленті);

надіслати потрібну суму одержувачу.

За поповнення рахунку ZEN знімається мінімальна комісія. А перекази між користувачами сервісу безкоштовні. Крім того, для українців є додатковий бонус — безоплатне обслуговування рахунку протягом 365 днів.

За допомогою ZEN можна не лише переказати гроші за кордон, а й отримувати платежі з інших країн. Наприклад, допомогу від близьких.

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