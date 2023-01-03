Як переказати гроші за кордон з урахуванням обмежень НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Як переказати гроші за кордон з урахуванням обмежень НБУ

Фондовий ринок
208
З початку повномасштабної війни в Україні попит на міжнародні переклади різко зріс. Водночас НБУ обмежив можливості виведення національної валюти з країни, щоб захистити резерви та уникнути погіршення економічної ситуації. Але як переказати гроші за кордон у поточних умовах? Давайте розбиратися разом.

Особливості переказів з картки на картку

У квітні 2022 року НБУ дозволив українцям робити Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток на картки зарубіжних банків у рамках певного ліміту. Так багато хто міг фінансово підтримувати своїх близьких, які переїхали до інших країн через військову агресію РФ.
Але з 5 жовтня такі операції знову під забороною. Хоча цього разу НБУ залишив винятки для:
  • оплати навчання;
  • оплати лікування та транспортування хворих;
  • покриття витрат на повернення тіла померлого за кордоном;
  • сплати аліментів.
Також з 1 жовтня доступні перекази на рахунок юрособи-нерезидента, якій навчальний заклад надав повноваження приймати платежі за навчання.
Водночас Р2Р-перекази між гривневими картками українських банків продовжують працювати, незалежно від того, в якій країні одержувач. Крім того, можна відправити до 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць на картку іноземного банку з української валютної картки.

Сервіси міжнародних переказів

Для фізосіб цей спосіб дуже обмежений з моменту введення воєнного стану. Через SWIFT, MoneyGram, Western Union та інші сервіси міжнародних переказів можна пересилати гроші лише у певних випадках.
Винятки ті самі, що й для Р2Р-переказів із гривневих карток: аліменти, оплата лікування, навчання, транспортування хворих та померлих. Також можна оплачувати товари критичного імпорту. Наприклад, акумулятори, предмети військового екіпірування, безпілотники, засоби надання медичної допомоги тощо.
Але одержати гроші з-за кордону через міжнародні системи українці можуть. Тобто переказати гроші, наприклад, із США в Україну за допомогою SWIFT чи Western Union можна без проблем.

Quasi cash: що це та як працює

Терміном «quasi cash» називають такі грошові операції, як:
  • поповнення електронних гаманців, у тому числі криптовалютних;
  • купівля віртуальних активів;
  • перекази на брокерські та форекс-рахунки тощо.
Переказати гроші за кордон фізичній особі таким чином можна лише з валютної картки та в межах місячного ліміту 100 тис. грн (в еквіваленті).
Також важливо враховувати, що цей ліміт загальний і для quasi cash, і для P2P-переказів із валютних карток. Тобто сума таких операцій на місяць не має перевищувати 100 тис. грн.

Перекази в мобільному застосунку: сервіс ZEN.COM

ZEN.COM — це зручний додаток для керування фінансами, покупок і переказів, зокрема міжнародних.
Як переказати гроші за кордон з урахуванням обмежень НБУ
Сервіс доступний в App Store та Google Play. Онлайн-реєстрація зазвичай займає 15 хвилин. Без паперів і черг: потрібен лише закордонний паспорт або ID-картка. В результаті користувач отримує доступ до повноцінного мультивалютного рахунку з номером IBAN та картки MasterCard® ZEN.
Для поповнення є кілька методів на вибір, зокрема перекази з валютних карток українських банків MasterCard та VISA.
Наприклад, щоб переказати гроші на польську картку другові або родичу за допомогою ZEN, потрібно:
  • поповнити валютний рахунок в українському банку;
  • з української валютної картки переказати гроші на рахунок ZEN у межах щомісячного ліміту 100 тис. грн (в еквіваленті);
  • надіслати потрібну суму одержувачу.
За поповнення рахунку ZEN знімається мінімальна комісія. А перекази між користувачами сервісу безкоштовні. Крім того, для українців є додатковий бонус — безоплатне обслуговування рахунку протягом 365 днів.
За допомогою ZEN можна не лише переказати гроші за кордон, а й отримувати платежі з інших країн. Наприклад, допомогу від близьких.
За матеріалами:
ZEN.COM
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.