«Ваша картка заблокована»: аферисти вигадали нову схему обману через ПриватБанк — Finance.ua

«Ваша картка заблокована»: аферисти вигадали нову схему обману через ПриватБанк Вчора 18:00 — Кримінал

В Україні активізувалися інтернет-шахраї. Вигадали нову схему обкрадання українців через ніби-то «заблоковану» карту ПриватБанку

Так, на порталі «Мінфін» жінка із Запоріжжя розповіла про те, як стала жертвою аферистів.

За її словами, їй зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником «служби безпеки ПриватБанк у». Для підтвердження своєї легенди аферист надав жінці її особисті дані та навіть розповів, яка сума зберігається в неї на банківському рахунку.

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«Для переконливості, що він не шахрай, було переключення дзвінку на оператора з номером „3700“. Оператор сказав, що в мою картку були втручання та вона заблокована. Він запропонував її розблокувати зараз, та почав говорити, що мені робити. Він збільшив кредитний ліміт на одній з карток, перекинув із скарбнички на картку, та міг заблокувати або розблокувати картку. Подальшими діями шахраїв було знято кошти із скарбнички та карти у розмірі 19 580 гривень», — зазначила жертва аферистів.

Постраждала повідомила, що вкрадені кошти вона планувала витратити на навчання своєї дитини та відновлення будинку після обстрілу ЗС рф. У відгуку жінка закликала представників держбанку втрутитися у ситуацію та допомогти їй повернути гроші.

У коментарях до звернення громадянки співробітник «ПриватБанку» зазначив, що шахраї могли розблокувати картку та перевести з неї кошти за наявності доступу до особистого кабінету «Приват24». Зокрема, зловмисники могли заволодіти паролем від акаунту або PIN-кодом, який необхідний для відновлення банківської картки.

«Ми постійно наголошуємо, що клієнти мають бути пильні та не передавати дані карток та паролі від акаунту третім особам. Ми звернулись в приватному повідомленні для уточнення ваших контактних даних та перевірки інформації. Банк постійно працює над вдосконаленням своїх послуг, в тому числі у сфері захисту своїх клієнтів від шахрайських дій», — відповів представник «ПриватБанку» на звернення жінки, яка стала жертвою шахраїв.

Зазначимо, українці доволі часто стають жертвами аферистів саме через ПриватБанк. Нещодавно стало відомо, що шахраї також працюють у Telegram-каналах із заміною номера, які на вигляд нагадують канали банків та міжнародних організацій. Для отримання коштів — просять надати PIN-код картки, CVV, інакше — погрожують заблокувати рахунки.

УНІАН За матеріалами:

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