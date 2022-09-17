Вартість золота залишається на мінімумі з 2020 року в очікуванні рішень ФРС — Finance.ua
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Вартість золота залишається на мінімумі з 2020 року в очікуванні рішень ФРС

Особисті фінанси
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Вартість золота залишається на мінімумі з 2020 року в очікуванні рішень ФРС
Вартість золота залишається на мінімумі з 2020 року в очікуванні рішень ФРС
Вартість золота у п’ятницю вранці залишається на мінімальному рівні з квітня 2020 року в 1670 доларів за тройську унцію, ринки продовжують оцінювати перспективи за ставкою Федеральної резервної системи (ФРС) США, випливає із даних торгів.
Станом на 8:44 ЕЕТ ціна грудневого ф’ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 5,55 долара, або на 0,33%, до 1 671,75 долара за тройську унцію. На день раніше ціна опускалася до 1 668,9 долара — мінімуму з квітня 2020 року. Грудневий ф’ючерс на срібло дешевшав на 0,76%, до 19,122 долара за унцію.
У четвер ціна на золото впала на 1,9%, ринки очікували від ФРС збереження жорсткої монетарної політики на основі статистичних даних, що надходять. Так, кількість первинних заявок на допомогу з безробіття в США за тиждень по 10 вересня несподівано знизилася і склала 213 тисяч при прогнозі 226 тисяч.
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У той же час, згідно з опублікованими у вівторок даними, зростання споживчих цін у країні сповільнилося до 8,3% у річному вираженні з 8,5% у липні, хоча очікувалося уповільнення до 8,1%.
Такі дані продовжують підтримувати очікування, що Федрезерв підвищить ключову ставку наступного тижня. За даними CME Group, 76% експертів прогнозують підвищення на 75 базисних пунктів, бо ставка вже була збільшена влітку двічі, а 24% аналітиків чекають на прискорення темпів збільшення до 100 базисних пунктів з поточного рівня в 2,25-2,5% річних.
«Інвестори, які шукають „тиху гавань“, як і раніше, звертаються швидше до долара США, ніж до золота. Це має продовжитися в короткостроковій перспективі, але якщо ми побачимо значну волатильність фондового ринку, то золото може відновити втрачені позиції активу-прихістку», — зазначає менеджер Guardian Gold Australia Джон Фіні (John Feeney), якого цитує агентство Блумберг.

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За матеріалами:
Обозреватель
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