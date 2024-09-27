Вартість вживаних автомобілів у США йде на спад — Finance.ua

Вартість вживаних автомобілів у США йде на спад Сьогодні 23:20 — Технології&Авто

Вартість вживаних автомобілів у США йде на спад

Протягом останнього року ціни на вживані автомобілі зі США продовжують знижуватись. Після стрімкого зростання в минулі роки американський авторинок починає стабілізуватися, про що свідчить дослідження сайту iSeeCars.

Фахівці iSeeCars проаналізували 17,9 мільйона оголошень про продаж автомобілів з пробігом віком до 5 років за 2019, 2023 і 2024 роки. Оскільки українці активно імпортують вживані авто зі США, ця статистика може бути корисною.

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Дослідження показує, що середня ціна вживаних авто на американському ринку зменшилася на 4,7% порівняно з 2023 роком — з 34 279 до 32 672 доларів. Однак вона все ще на 40,1% вища, ніж у 2019 році до пандемії, коли середня вартість становила 23 314 доларів.

Варто нагадати, що через пандемію COVID-19 та кризу напівпровідників виникли проблеми з виробництвом нових авто, що спричинило дефіцит на ринку. Це змусило багатьох покупців звернути увагу на вживані автомобілі, що призвело до зростання цін на них на 47%. Наразі ситуація поступово стабілізується.

Також відзначається, що частка вживаних авто вартістю до 20 000 доларів зросла до 30,3%. У 2019 році вона складала майже 50%, а в 2023 році — лише 12,7%.

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За словами головного аналітика iSeeCars Карла Брауера, обмежена пропозиція та високий попит під час пандемії спричинили значне підвищення цін на вживані авто, але зараз ринок починає демонструвати спад, хоча ціни залишаються значно вищими за допандемічний рівень.

Також експерти помітили, що в 2024 році американці купують вживані авто з меншим пробігом. Середній показник наразі становить 94,8 тисяч км, у порівнянні з 102,7 тисяч км у 2023 році. У 2019 році цей показник був ще меншим — 70,8 тисяч км.

Крім того, дослідження виявило моделі авто, які найбільше втратили в ціні. Найбільше подешевшала Tesla Model 3, вартість якої знизилася на 22,6% порівняно з минулим роком і на 23,4% порівняно з 2019 роком. Інші популярні моделі, які подешевшали: Jeep Grand Cherokee (на 9,2%), Ram 1500 (на 8,2%), Ford Explorer і Chevrolet Equinox (по 7,4%).

Моделі вживаних авто зі США, які найбільше подешевшали в 2024 році:

Tesla Model 3 — на 22,6% ($29 045)

Jeep Grand Cherokee — на 9,2% ($30 956)

Ram 1500 — на 8,2% ($39 206)

Ford Explorer — на 7,4% ($32 105)

Chevrolet Equinox — на 7,4% ($20 942)

Toyota Corolla — на 6,8% ($19 793)

Subaru Outback — на 6,7% ($27 348)

Honda Accord — на 6,6% ($24 817)

Honda CR-V — на 6,6% ($26 455)

Subaru Crosstrek — на 6,6% ($24 699)

Mazda CX-5 — на 6,1% ($24 520)

Toyota RAV4 — на 6,1% ($27 236)

Chevrolet Malibu — на 5,9% ($19 123)

Hyundai Tucson — на 5,9% ($22 368)

Honda Civic — на 5,6% ($22 879)

Toyota Highlander — на 5,4% ($34 303)

Toyota Camry — на 4,6% ($24 284)

Chevrolet Silverado — на 4,1% ($38 606)

Hyundai Elantra — на 3,5% ($18 022)

GMC Sierra 1500 — на 2,7% ($45 904).

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uamotors За матеріалами:

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