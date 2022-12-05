Вартість вкраденого або пошкодженого зерна становить близько $1,9 млрд: уточнення даних NASA Harvest — Finance.ua
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Вартість вкраденого або пошкодженого зерна становить близько $1,9 млрд: уточнення даних NASA Harvest

Аграрний ринок
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Вартість вкраденого або пошкодженого зерна становить близько $1,9 млрд: уточнення даних NASA Harvest
Вартість вкраденого або пошкодженого зерна становить близько $1,9 млрд: уточнення даних NASA Harvest
В КSE оцінюють, що внаслідок повномасштабного вторгнення було знищено чи викрадено сільськогосподарської продукції загальною вартістю у 1,87 млрд дол.
Про це свідчать дані КSE огляду збитків та втрат в АПК.
В огляді збитків від війни в сільському господарстві за 10 листопада внаслідок повномасштабного вторгнення було знищено або вкрадено 2,8 млн тонн зернових та 1,2 млн тонн олійних культур, загальною вартістю у 1,87 млрд дол.
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У КSE додають, що через обмеження в оригінальному опитувальнику не можуть розділи дві причини втрати виробленої продукції.
Зазначається, що для оцінки обсягу та вартості викраденої та знищеної продукції для кожної з постраждалих областей використали розрахунковий обсяг зернових та олійних культур, що знаходилися на території області на момент вторгнення, а також — частку сільськогосподарських угідь в області, що потрапили під тимчасову окупацію.
Нагадаємо, згідно з дослідженням NASA Harvest, рф вкрала українського зерна щонайменше на 1 млрд доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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