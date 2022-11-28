росіяни продовжують красти українське зерно — Finance.ua
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росіяни продовжують красти українське зерно

Аграрний ринок
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Ворог продовжує грабувати українських фермерів на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомив «Центр національного спротиву»
Ворог розграбував ТОВ «Старобільський елеватор», звідки вивіз майже 900 тонн зерна (врожай 2021 року). Зокрема було вкрадено понад 600 тонн зерна пшениці та 275 тонн зерна соняшника.
Все те окупанти помітили як «безгосподарне майно» й передали до так званого «аграрного фонду ЛНР». Тобто, по факту росіяни просто вкрали зерно у власників, адже ті не співпрацювали з ними.
ЦНС зауважує, що всі подібні злочини фіксуються місцевим підпіллям й передаються до правоохоронних органів. Ніхто з тих, хто скоїв злочин, не уникне покарання передбаченого КК України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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