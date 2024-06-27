Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт — Finance.ua

Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт
Середня вартість проїзду в громадському транспорті України різниться залежно від області.
Видання РБК-Україна розповідає про вартість проїзду у різних регіонах України, а також від чого вона може залежати.
Вартість проїзду у різних регіонах України
Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на травень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в міському транспорті України становила 9,31 грн за один квиток.
Найнижча вартість проїзду була зафіксована:
- у Київській області — 5 грн
- у Херсонській області — 6 грн
- у Кіровоградській області — 6,48 грн
- у Харківській області — 6,60 грн
Середня вартість квитка на проїзд у громадському транспорті Києва при цьому становив у середньому 8 грн.
Читайте також
Водночас найдорожчими регіонами за вартістю проїзду виявились:
- Полтавська область — 10,95 грн
- Чернівецька область — 12,96 грн
- Чернігівська область — 13,84 грн
- Житомирська область — 15 грн
- Львівська область — 15,74 грн
Від чого може залежати вартість проїзду
Середня вартість проїзду у різних областях України може залежати від низки важливих факторів:
- рівня доходів громадян
- вартості життя
- загального економічного стану області
- вартості пального
- вартості обслуговування та ремонту транспорту
- заробітних плат працівників та інших «операційних» витрат
- рівня фінансової підтримки місцевими або державними органами влади
- конкуренції серед транспортних компаній
- довжини маршрутів (кількості зупинок)
- складності обслуговування маршрутів тощо.
Поділитися новиною