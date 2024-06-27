Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт — Finance.ua

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Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт

Особисті фінанси
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Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт
Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт
Середня вартість проїзду в громадському транспорті України різниться залежно від області.
Видання РБК-Україна розповідає про вартість проїзду у різних регіонах України, а також від чого вона може залежати.

Вартість проїзду у різних регіонах України

Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на травень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в міському транспорті України становила 9,31 грн за один квиток.
Найнижча вартість проїзду була зафіксована:
  • у Київській області — 5 грн
  • у Херсонській області — 6 грн
  • у Кіровоградській області — 6,48 грн
  • у Харківській області — 6,60 грн
Середня вартість квитка на проїзд у громадському транспорті Києва при цьому становив у середньому 8 грн.
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Водночас найдорожчими регіонами за вартістю проїзду виявились:
  • Полтавська область — 10,95 грн
  • Чернівецька область — 12,96 грн
  • Чернігівська область — 13,84 грн
  • Житомирська область — 15 грн
  • Львівська область — 15,74 грн
Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт

Від чого може залежати вартість проїзду

Середня вартість проїзду у різних областях України може залежати від низки важливих факторів:
  • рівня доходів громадян
  • вартості життя
  • загального економічного стану області
  • вартості пального
  • вартості обслуговування та ремонту транспорту
  • заробітних плат працівників та інших «операційних» витрат
  • рівня фінансової підтримки місцевими або державними органами влади
  • конкуренції серед транспортних компаній
  • довжини маршрутів (кількості зупинок)
  • складності обслуговування маршрутів тощо.
За матеріалами:
РБК-Україна
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