Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт — Finance.ua

Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Вартість проїзду в Україні: в яких областях найдешевший громадський транспорт

Середня вартість проїзду в громадському транспорті України різниться залежно від області.

Видання РБК-Україна розповідає про вартість проїзду у різних регіонах України, а також від чого вона може залежати.

Вартість проїзду у різних регіонах України

Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на травень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в міському транспорті України становила 9,31 грн за один квиток.

Найнижча вартість проїзду була зафіксована:

у Київській області — 5 грн

у Херсонській області — 6 грн

у Кіровоградській області — 6,48 грн

у Харківській області — 6,60 грн

Середня вартість квитка на проїзд у громадському транспорті Києва при цьому становив у середньому 8 грн.

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Водночас найдорожчими регіонами за вартістю проїзду виявились:

Полтавська область — 10,95 грн

Чернівецька область — 12,96 грн

Чернігівська область — 13,84 грн

Житомирська область — 15 грн

Львівська область — 15,74 грн

Від чого може залежати вартість проїзду

Середня вартість проїзду у різних областях України може залежати від низки важливих факторів:

рівня доходів громадян

вартості життя

загального економічного стану області

вартості пального

вартості обслуговування та ремонту транспорту

заробітних плат працівників та інших «операційних» витрат

рівня фінансової підтримки місцевими або державними органами влади

конкуренції серед транспортних компаній

довжини маршрутів (кількості зупинок)

складності обслуговування маршрутів тощо.

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