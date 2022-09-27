Вартість комуналки в Європі: як змінюються тарифи перед опалювальним сезоном — Finance.ua

Вартість комуналки в Європі: як змінюються тарифи перед опалювальним сезоном Сьогодні 00:31 — Фінтех і Картки

Вартість комуналки в Європі: як змінюються тарифи перед опалювальним сезоном

Європейські держави, як і Україна, готуються до суворої зими. Поступова відмова від постачання російських енергоносіїв призвела до зростання цін на газ та електроенергію в Європі. «Слово і діло» проаналізувало, скільки коштують комунальні послуги в країнах Європи, і як перед опалювальним сезоном змінилися ціни на газ та електрику (за даними сервісу Numbeo).

Якщо брати вартість комунальних послуг із розрахунку на квартиру площею 85 квадратів, то найдорожча комуналка станом на вересень в Естонії — 260 євро (у суму входить вартість електрики, опалення, води, вивезення сміття). У серпні вартість цін на електрику та газ у країні зросла на 26% та 35% відповідно.

У Німеччині минулого місяця тарифи на газ для побутових споживачів зросли на 29%, а на електрику — на 12%. Таким чином, комуналка коштує німцям в середньому 242 євро.

Майже ідентичну суму за комунальні послуги сплачують у Латвії та Австрії — 238 та 237 євро відповідно станом на вересень. У Латвії газ у серпні подорожчав на 2%, а електрика — на 16%. В Австрії, навпаки, відчутніше подорожчав газ (на 11%).

Замикає п’ятірку країн із найвищою вартістю комунальних послуг Чехія: станом на вересень її мешканці платять у середньому 221 євро. Тарифи на електрику в країні практично не зросли, а ось газ подорожчав на 25%.

Найсильніше подорожчання тарифів відчули у Греції. У серпні вартість газу для побутових споживачів зросла на 41%, а електрики — на 34%. Станом на вересень комуналка в Греції коштує 190 євро.

У сусідній з нами Польщі комунальні послуги зараз коштують близько 184 євро на місяць. В Угорщині сплачують 129 євро. При цьому тарифи на газ у країні не зростали, а на електрику — взагалі знизилися на 2%.

В Україні ж вартість комуналки чи не найнижча у Європі — 84 євро станом на вересень. І, нагадаємо, що протягом цього опалювального сезону тарифи не зростатимуть.

noworries За матеріалами:

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