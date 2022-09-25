Борги за комуналку: хто з українців може не платити, а кому загрожує втрата майна — Finance.ua
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Борги за комуналку: хто з українців може не платити, а кому загрожує втрата майна

Особисті фінанси
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Борги за комуналку: хто з українців може не платити, а кому загрожує втрата майна
Борги за комуналку: хто з українців може не платити, а кому загрожує втрата майна
Кияни почали отримувати виклики до суду за несплату комуналки. У соцмережах шириться хвиля обурень, мовляв, все це — незаконно.
Як йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1», ще у березні з’явилася постанова, в якій йдеться, що до припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення неустойки за несвоєчасне та/або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги.
Проте в серпні депутати ухвалили закон, схваливши перелік тих, з кого комунальники не можуть стягнути борг на період воєнного стану. Ці зміни стосуються у першу чергу людей, які проживають у районах ведення бойових дій або у тимчасовій окупації. Саме їм держава дає відтермінування від сплати боргу, а на решті територій це нововведення більше не діє.
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Проте, якщо ваше місто було в окупації певний час, є винятки. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, пояснив, що накопичені борги саме за період тимчасової окупації можна не сплачувати.
Щоб комунальники зробили перерахунок ваших платежів, необхідно надати довідку, яка підтверджує вашу відсутність вдома на період окупації населеного пункту або ж під час проведення бойових дій у регіоні. Її можна отримати у міськраді н.п., в якому ви перебували в евакуації.
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А от ігнорування сплати боргів може коштувати не лише ваших фінансів, але й майна.
«Якщо ви маєте борги за житлово-комунальні послуги, є рішення суду про стягення цих боргів, то у вас можуть арештувати не лише майно, а й карткові рахунки й авто», — наголосив Попенко.
Список громад, які перебувають у районах бойових дій, окуповані або оточені, можна переглянути на сайті Мінреінтеграції.
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За матеріалами:
УНІАН
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