Вартість кампанії з розмінування в Україні може сягати $10 млрд – Mind Intelligence — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вартість кампанії з розмінування в Україні може сягати $10 млрд – Mind Intelligence

Казна та Політика
85
Вартість кампанії з розмінування в Україні може сягати $10 млрд – Mind Intelligence
Вартість кампанії з розмінування в Україні може сягати $10 млрд – Mind Intelligence
Вартість кампанії з розмінування в Україні може сягати $10 млрд. Такий висновок зроблено з урахуванням витрат на розмінування Хорватії, які становили близько 1,25 євро за 1 кв. км, за даними ФАО.
Про це йдеться в матеріалі Mind.
Зазначається, що вартість знищення однієї складованої протипіхотної міни — 0,56 євро.
Відтак, фінансування програм з розмінування території — один із найвитратніших напрямків міжнародної підтримки За оцінками Української асоціації саперів, наразі близько 83 000 кв. км забруднені різними типами наземних мін.
Нагадаємо, обсяг урожаю сільгоспкультур 2022 року в Україні очікується зараз на рівні 65-67 мільйонів тонн замість 60 мільйонів тонн, як це передбачалося раніше.

Довідка Finance.ua:

  • у зв’язку з повномасштабною війною на території України, чимало власників сільськогосподарських земель могли стикнутися з проблемою пошкодження своїх ділянок. Експерт розповів, що робити у таких випадках;
  • близько 22% усієї української сільгоспземлі зараз окуповано росіянами. Офіційної оцінки спалених полів та збитків від пожеж у масштабах України немає. За даними оперативного штабу з фіксації екологічних злочинів росії при Держекоінспекції, з початку війни зафіксовано 3000 пожеж на площі понад 1,5 млн га, з них понад третина, або 690 000 га — це сільгоспземля, ще 270 000 га — лісові угіддя.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.