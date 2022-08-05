Вартість кампанії з розмінування в Україні може сягати $10 млрд – Mind Intelligence — Finance.ua

Вартість кампанії з розмінування в Україні може сягати $10 млрд – Mind Intelligence Вчора 21:32 — Казна та Політика

Вартість кампанії з розмінування в Україні може сягати $10 млрд – Mind Intelligence

Вартість кампанії з розмінування в Україні може сягати $10 млрд. Такий висновок зроблено з урахуванням витрат на розмінування Хорватії, які становили близько 1,25 євро за 1 кв. км, за даними ФАО.

Про це йдеться в матеріалі Mind.

Зазначається, що вартість знищення однієї складованої протипіхотної міни — 0,56 євро.

Відтак, фінансування програм з розмінування території — один із найвитратніших напрямків міжнародної підтримки За оцінками Української асоціації саперів, наразі близько 83 000 кв. км забруднені різними типами наземних мін.

Нагадаємо, обсяг урожаю сільгоспкультур 2022 року в Україні очікується зараз на рівні 65-67 мільйонів тонн замість 60 мільйонів тонн, як це передбачалося раніше.

Довідка Finance.ua:

у зв’язку з повномасштабною війною на території України, чимало власників сільськогосподарських земель могли стикнутися з проблемою пошкодження своїх ділянок. Експерт розповів, що робити у таких випадках;

близько 22% усієї української сільгоспземлі зараз окуповано росіянами. Офіційної оцінки спалених полів та збитків від пожеж у масштабах України немає. За даними оперативного штабу з фіксації екологічних злочинів росії при Держекоінспекції, з початку війни зафіксовано 3000 пожеж на площі понад 1,5 млн га, з них понад третина, або 690 000 га — це сільгоспземля, ще 270 000 га — лісові угіддя.



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