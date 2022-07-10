Експерт про ризики пошкодження землі та компенсацію — Finance.ua

Експерт про ризики пошкодження землі та компенсацію Вчора 12:05 — Аграрний ринок

Поле

Війна привнесла чимало нововведень і в юридичні аспекти, зокрема, щодо купівлі чи продажу сільськогосподарських ділянок.

Про основні зміни для українців, які бажають придбати землі під інвестиції, розповів керівний партнер юридичної фірми Kosovan Legal Group Андрій Косован під час мітапу «Інвестиції під час війни. Як працює ринок землі».

Що ж змінилося у порядку придбання земельних ділянок:



1. Продовження строку дії всіх договорів оренди землі на 1 рік.

«Чому я кажу про оренду у розділі про купівлю? Ви маєте розуміти, що таке продовження строку відбулося без внесення відповідних змін до реєстрів. Це вважається автоматичним продовженням за законом. По кожному договору оренди, який був зареєстрований у реєстрі, відповідні зміни не були внесені. Тобто якщо ви візьмете інформаційну довідку з реєстру і побачите, що там договір оренди землі закінчився у березні, а ви хочете придбати її без узгодження з орендарем, то цього зробити не можна», — повідомив експерт.

2. Реєстрація нотаріусами, включеними у перелік.

За словами фахівця, відкрита реєстрація договорів купівлі-продажу можлива. Але варто знати, що обираючи нотаріуса, треба звернути увагу на те, чи буде цей нотаріус на момент укладення угоди у відповідному переліку Міністерства юстиції України. Це так званий перелік нотаріусів, які мають право укладати договори з цінним майном.

«Є певні критерії для нотаріусів, щоб потрапити до цього переліку. І, відповідно, за недотримання певних вимог нотаріуса можуть звідти виключити. Тому треба звертати увагу на цей факт, аби не втратити свій час і гроші», — каже юрист.

3. Як і раніше, реєструються договори купівлі-продажу землі за місцеперебуванням ділянки або будь-якої зі сторін (покупця чи продавця) — це місце реєстрації, т.зв. прописка.

«Цей порядок змінювався на період воєнного стану, але нещодавно його відновили», — зазначив Косован.

4. Продаж не раніше 1 місяця з моменту придбання.

«Згідно з обмеженням, яке зараз діє, ви не зможете продати актив, зокрема землю, якщо з моменту її придбання минуло менше ніж 1 місяць», — наголошує експерт.

Що з податками

Що ж з компенсацією

У зв’язку з повномасштабною війною на території України, чимало власників сільськогосподарських земель могли зіштовхнутися з проблемою пошкодження своїх ділянок. Експерт розповів, що робити у таких випадках.

Перш за все, треба зібрати максимальну кількість доказів.

«Якщо можете — викличте ДСНС, поліцію, працівників Держгеокадастру, щоб зафіксувати ці пошкодження. Це все залежить від того, у якому регіонів і від чого сталися ці пошкодження — прильот чи, наприклад, розлиття палива. Але ви маєте залучити максимально велику кількість держорганів. Також треба зафіксувати пошкодження на фото або відео», — зазначив юрист.

За його словами, потрібно також розуміти, що у разі загрози вашому життю чи здоров’ю, фіксацію можна провести й пізніше.

Другий пункт — провести оцінку. Найпростіше тут — взяти нормативно-грошову оцінку, яка є достатньо високою.

«Можливо, вона буде відрізнятися від комерційної, але все ж цього буде достатньо. Можна також замовити оцінку у приватного експерта, який має право оцінювати ділянки», — зазначив фахівець.

Отримати відео запис мітапу можна за цим посиланням.

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