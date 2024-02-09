Вартість Bitcoin вперше за два роки перевищила $47 тисяч — Finance.ua
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Вартість Bitcoin вперше за два роки перевищила $47 тисяч

Криптовалюта
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Вартість Bitcoin вперше за два роки перевищила $47 тисяч
Вартість Bitcoin вперше за два роки перевищила $47 тисяч
Вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі Bitcoin перевищила 47 тисяч доларів, що є найвищим показником з березня 2022 року.
Про це повідомляє CNBC.
Згідно з даними Coin Metrics, у п’ятницю ціна флагманської криптовалюти зросла більш ніж на 4%, до 47 307 доларів — уперше з березня 2022 року.
Друга за популярністю у світі криптовалюта Ether подорожчала на 3% - до 2 511,75 доларів.
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«Нещодавнє зростання ціни Bitcoin можна пояснити нещодавнім притоком коштів у спотові біржові фонди, близькою перспективою халвінга (зменшення вдвічі винагороди майнерам за видобуток криптовалюти — ред.), що, як правило, викликає оптимізм у інвесторів, оскільки після цього ціни часто стрімко зростають», — заявила гендиректор Defiance ETFs Сільвія Яблонскі.
Bitcoin наближається до ключового «рівня опору», який дослідницька компанія Fairlead Strategy на початку цього тижня визначила на рівні 48 600 доларів.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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