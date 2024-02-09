Вартість Bitcoin вперше за два роки перевищила $47 тисяч — Finance.ua

Вартість Bitcoin вперше за два роки перевищила $47 тисяч Сьогодні 17:21 — Криптовалюта

Вартість Bitcoin вперше за два роки перевищила $47 тисяч

Вартість найпопулярнішої криптовалюти у світі Bitcoin перевищила 47 тисяч доларів, що є найвищим показником з березня 2022 року.

Згідно з даними Coin Metrics, у п’ятницю ціна флагманської криптовалюти зросла більш ніж на 4%, до 47 307 доларів — уперше з березня 2022 року.

Друга за популярністю у світі криптовалюта Ether подорожчала на 3% - до 2 511,75 доларів.

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«Нещодавнє зростання ціни Bitcoin можна пояснити нещодавнім притоком коштів у спотові біржові фонди, близькою перспективою халвінга (зменшення вдвічі винагороди майнерам за видобуток криптовалюти — ред.), що, як правило, викликає оптимізм у інвесторів, оскільки після цього ціни часто стрімко зростають», — заявила гендиректор Defiance ETFs Сільвія Яблонскі.

Bitcoin наближається до ключового «рівня опору», який дослідницька компанія Fairlead Strategy на початку цього тижня визначила на рівні 48 600 доларів.

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Укрінформ За матеріалами:

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