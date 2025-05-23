Вантажівка без дверей: презентовано найдешевший електромобіль Fiat — Finance.ua

Вантажівка без дверей: презентовано найдешевший електромобіль Fiat 23.05.2025, 00:30 — Технології&Авто

Вантажівка без дверей: презентовано найдешевший електромобіль Fiat

Представлено нову електричну вантажівку Fiat Tris. Мініатюрне авто стане найдешевшою електричною моделлю марки.

Про найдешевший електромобіль Fiat розповіли на офіційному сайті концерну Stellantis.

Новий Fiat Tris розрахований на ринки країн, що розвиваються, проте може з’явитися і в Європі. Це компактна триколісна вантажівка завдовжки 3,17 м із пластиковою кабіною.

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Електромобіль Fiat Tris запропонують у бортовому виконанні, з вантажною платформою та у вигляді голого шасі. Вантажопідйомність автомобіля становить 540 кг, а повна маса — 1025 кг.

Електрична вантажівка не має дверей, проте отримала світлодіодні фари, цифровий щиток приладів. Також є USB-порт та трилітровий бардачок.

Новий Fiat отримав електромотор на 12 к. с. і 45 Н∙м. Максимальна швидкість становить 45 км/год, а діаметр розвороту складає лише 6,1 м.

Вантажний електромобіль оснастили акумуляторною батареєю на 6,9 кВт∙год, яка забезпечує запас ходу в 90 км. Її зарядка від домашньої електромережі займає 4 години 40 хвилин.

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