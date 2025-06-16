Валютний ринок: скільки коштуватимуть 100 доларів найближчим часом — прогноз банкіра Сьогодні 21:00 — Валюта

Валютний ринок: скільки коштуватимуть 100 доларів найближчим часом — прогноз банкіра

Курс валют в Україні наступного тижня залишиться контрольованим і прогнозованим. Валютний ринок міцний і надійний, а будь-які «запаморочливі» зміни малоймовірні.

Про це повідомив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН

З 16 до 22 червня курс долара перебуватиме в коридорі 41,6 — 41,9 гривні за долар і 45,5 — 47,5 гривні за євро на міжбанку та 41,6 — 41,8 гривні за долар і 45,5 — 47,5 гривні за євро на готівковому ринку.

Таким чином, 100 доларів у гривнях в Україні до 22 червня коштуватиме 4160 — 4180 гривень, а 1000 доларів у гривнях обійдеться українцям у 41600 — 41800 гривень.

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Водночас 100 євро в гривнях в Україні коштуватимуть 4550 — 4750 гривень, а 1000 євро в гривнях обійдуться українцям 45500 — 47500 гривень.

На його думку, початкова планка на 2025 рік — 42,02 гривні за долар — може знову стати реальністю вже найближчим часом. При цьому він вказав, що курс долара в Україні, найімовірніше, коливатиметься в межах 41,6 — 42 гривні.

Довідка Finance.ua:

На тлі світового просідання долара щодо основних світових валют, а також посилення торгової та військової інтеграції української економіки та населення з Євросоюзом частка євро у заощадженнях наших громадян та товарообігу країни продовжить активно зростати.

Найнебезпечнішим періодом для гривні поки що можна вважати 2026 рік, у якому ще не закрите питання зовнішнього фінансування видаткової частини нашого бюджету.

УНІАН За матеріалами:

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