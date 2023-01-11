ВАКС конфіскував активи Януковича, зареєстровані на його сина Олександра — Finance.ua
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ВАКС конфіскував активи Януковича, зареєстровані на його сина Олександра

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про конфіскацію активів та майна експрезидента України Віктора Януковича, зареєстрованих на його сина Олександра.
Про це йдеться у резолютивній частині рішення суду, текст якого має «Інтерфакс-Україна».
Зазначається, що апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляцію Мін’юсту частково та конфіскувала активи Олександра Януковича у дохід держави.
Зокрема, на користь держави конфіскували:
  • дві земельні ділянки в Донецьку;
  • будівлю площею майже 1,5 тис. кв.
  • дві господарсько-побутові будівлі;
  • житловий будинок площею близько 1 тис. кв. м;
  • три нежитлові будівлі та споруди в Ялті площею близько 1 тис. кв. м;
  • автомобіль Toyota Land Cruiser 100 2007 року випуску.
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Апеляційну скаргу в іншій частині залишено без задоволення (йдеться про конфіскацію майна, зареєстрованого на інших родичів експрезидента).
Нагадаємо, у грудні ВАКС задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції, поданий щодо експрезидента Януковича та наближених до нього осіб. Тоді конфіскували 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва вартістю понад 18 млн євро
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