ВАКС конфіскував активи Януковича, зареєстровані на його сина Олександра — Finance.ua

ВАКС конфіскував активи Януковича, зареєстровані на його сина Олександра Сьогодні 16:48

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про конфіскацію активів та майна експрезидента України Віктора Януковича, зареєстрованих на його сина Олександра.

Про це йдеться у резолютивній частині рішення суду, текст якого має «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляцію Мін’юсту частково та конфіскувала активи Олександра Януковича у дохід держави.

Зокрема, на користь держави конфіскували:

дві земельні ділянки в Донецьку;

будівлю площею майже 1,5 тис. кв.

дві господарсько-побутові будівлі;

житловий будинок площею близько 1 тис. кв. м;

три нежитлові будівлі та споруди в Ялті площею близько 1 тис. кв. м;

автомобіль Toyota Land Cruiser 100 2007 року випуску.

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Апеляційну скаргу в іншій частині залишено без задоволення (йдеться про конфіскацію майна, зареєстрованого на інших родичів експрезидента).

Нагадаємо, у грудні ВАКС задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції, поданий щодо експрезидента Януковича та наближених до нього осіб. Тоді конфіскували 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва вартістю понад 18 млн євро

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