ВАКС конфіскував активи Януковича, зареєстровані на його сина Олександра — Finance.ua

ВАКС конфіскував активи Януковича, зареєстровані на його сина Олександра
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення про конфіскацію активів та майна експрезидента України Віктора Януковича, зареєстрованих на його сина Олександра.
Про це йдеться у резолютивній частині рішення суду, текст якого має «Інтерфакс-Україна».
Зазначається, що апеляційна палата ВАКС задовольнила апеляцію Мін’юсту частково та конфіскувала активи Олександра Януковича у дохід держави.
Зокрема, на користь держави конфіскували:
- дві земельні ділянки в Донецьку;
- будівлю площею майже 1,5 тис. кв.
- дві господарсько-побутові будівлі;
- житловий будинок площею близько 1 тис. кв. м;
- три нежитлові будівлі та споруди в Ялті площею близько 1 тис. кв. м;
- автомобіль Toyota Land Cruiser 100 2007 року випуску.
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Апеляційну скаргу в іншій частині залишено без задоволення (йдеться про конфіскацію майна, зареєстрованого на інших родичів експрезидента).
Нагадаємо, у грудні ВАКС задовольнив адміністративний позов Міністерства юстиції, поданий щодо експрезидента Януковича та наближених до нього осіб. Тоді конфіскували 537 історико-культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва вартістю понад 18 млн євро
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