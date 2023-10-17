ВАКС арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса» — Finance.ua
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ВАКС арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса»

Кримінал
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ВАКС арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса»
ВАКС арештував майно міжнародного аеропорту «Одеса»
Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса».
Про це повідомляє пресслужба Спеціаліованої антикорупційної прокуратури.
За клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
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Зазначається, що рішенням суду арештовано:
  • будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць;
  • корпоративні права ТОВ «Одеса Аеропорт Девелопмент», а саме на 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса»;
  • приміщення нового терміналу загальною площею 26,7 тис кв.м.

Довідка Finance.ua:

  • 29 серпня НАБУ та САП заявили про викриття групи, яка заволоділа майном «Міжнародного аеропорту «Одеса» вартістю 118 млн грн та доходом від його діяльності протягом 2012−2022 років у розмірі понад 2,5 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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