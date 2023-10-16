Фіктивно зараховував на службу футболістів: повідомлено про підозру командиру роти охорони ТЦК в Івано-Франківську — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фіктивно зараховував на службу футболістів: повідомлено про підозру командиру роти охорони ТЦК в Івано-Франківську

Кримінал
12
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у перевищенні службових повноважень. Він фіктивно зараховував на службу місцевих футболістів.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
У серпні цього року правоохоронці викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.
Читайте також
Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 людей, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов’язків, вказали в ДБР.
Ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення.
За даними ДБР, фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн — це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів.
Читайте також
Командира роти охорони Івано-Франківського обласного військкомату підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Готуються клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.
Розслідування триває, готуються підозри іншим учасникам схеми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.