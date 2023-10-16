Фіктивно зараховував на службу футболістів: повідомлено про підозру командиру роти охорони ТЦК в Івано-Франківську — Finance.ua

Фіктивно зараховував на службу футболістів: повідомлено про підозру командиру роти охорони ТЦК в Івано-Франківську Сьогодні 20:40 — Кримінал

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у перевищенні службових повноважень. Він фіктивно зараховував на службу місцевих футболістів.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У серпні цього року правоохоронці викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Читайте також Заволодіння понад 160 млн грн банку: завершено розслідування щодо колишнього голови комітету ВР

Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 людей, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов’язків, вказали в ДБР.

Ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення.

За даними ДБР, фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн — це сума безпідставно нарахованих та виплачених їм коштів.

Читайте також В ДБР назвали кількість справ щодо порушень у військкоматах і ВЛК

Командира роти охорони Івано-Франківського обласного військкомату підозрюють у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426−1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Готуються клопотання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Розслідування триває, готуються підозри іншим учасникам схеми.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.