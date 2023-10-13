Заволодіння понад 160 млн грн банку: завершено розслідування щодо колишнього голови комітету ВР — Finance.ua

Заволодіння понад 160 млн грн банку: завершено розслідування щодо колишнього голови комітету ВР Сьогодні 16:45 — Кримінал

Завершено досудове розслідування у справі щодо 7 осіб, серед яких колишній голова комітету Верховної Ради Сергій Скуратовський, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

«10 жовтня 2023 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно 7 осіб, серед яких Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання, начальник відділення ГСУ СБУ, службова особа АРМА, керівництво державного підприємства, які у складі організованої групи протиправно заволоділи правом вимоги банківської установи», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що на сьогодні детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

3 жовтня САП та НАБУ повідомили указаним особам про зміну раніше повідомленої підозри, а саме в частині завданих збитків, які за результатами досудового розслідування встановлені у сумі понад 160 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Крім того, начальнику відділення ГСУ СБУ додатково інкриміновано ч. 1 ст. 366−2 КК України.

«За версією слідства у 2019 році Голова Комітету Верховної Ради VIII скликання будучи фактичним власником низки юридичних осіб здійснював забудову земельної ділянки на околиці Києва. Будівництво проводилося за кредитні кошти під заставу збудованого в майбутньому багатоквартирного житлового комплексу, земельних ділянок та низки особистих порук (в тому числі і самого народного обранця)», — зазначається в повідомленні.

В САП зазначають, що з метою уникнення іпотечних зобов’язань та отримання можливості продати збудовану житлову нерухомість народний депутат із залученням начальника відділення Головного слідчого управління СБУ (на момент повідомлення про підозру особа обіймала керівну посаду в Центральному апараті ДБР), керівника підрозділу АРМА, керівництва державного підприємства «Сетам», а також оцінювачів організував протиправне відчуження права вимоги банківської установи через відповідне Нацагентство та держпідприємство.

«Особи використовували підроблені офіційні документи, надавали та отримували неправомірну вигоду. Завдяки чому врешті домоглися викупу права вимоги на вказану нерухомість за заниженою вартістю на підконтрольну юридичну особу. Висновками експертиз підтверджено, що реалізація цієї злочинної схеми заподіяла банківській установі шкоди понад 160 млн грн — саме така сума складає різницю між реальною вартістю та тою, яку сплатили зловмисники», — інформує САП.

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