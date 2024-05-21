Вакансії в маркетингу та PR: 10 цікавих пропозицій від роботодавців — Finance.ua

Вакансії в маркетингу та PR: 10 цікавих пропозицій від роботодавців Сьогодні 15:03 — Особисті фінанси

Вакансії в маркетингу та PR: 10 цікавих пропозицій від роботодавців

Галузь маркетингу, реклами та PR допомагає компаніям налагоджувати зв’язки зі своїми клієнтами. Компанії будь-якого розміру потребують кваліфікованих фахівців для створення маркетингових стратегій та рекламних кампаній.

Аналітики robota.ua підготували добірку вакансій для представників сфери маркетингу, реклами та PR.

📍Київ

Компанія, яка спеціалізується на створенні будівельних матеріалів, запрошує в команду фахівця, який відповідатиме за ведення соціальних мереж бренду; наповнення сайту; просування послуг і впізнаваності компанії на ринку; просування sustainable проєктів; реалізацію великих PR та рекламних проєктів; розробку та виготовлення POS-матеріалів; написання статей та пресрелізів; роботу зі ЗМІ; формування та реалізацію івентів; аналіз ефективності маркетингових заходів.

📍Дніпро (гібридний графік роботи)

Fashion brand з продажу колготів оголошує про відкриття вакансії. Серед обов’язків майбутнього працівника: ведення соціальних сторінок (Instagram, Facebook); завантаження відео на YouTube (за потреби) та підготовка тексту для опису відео; створення контент- та медіаплану для соцмереж (тексти, фото, відео); проведення фотосесій та відеозйомок, залучення моделей для співпраці; робота з лідерами думок та блогерами; публікація постів у Telegram-каналі (2−3 рази на тиждень) тощо.

📍Київ (гнучкий графік роботи та віддалені робочі дні)

Компанія, яка спеціалізується у сфері технологій та телекомунікацій, відкриває свої двері новому працівнику. Побажання до кандидатів: досвід роботи у маркетинговому відділі міжнародної компанії - від 2-х років на аналогічній посаді; знання основ digital-інструментів (PPC, SMM, вебаналітика), розуміння digital-термінології (CPA, CPI, CPC, CPM, CTR, CR); досвід роботи з креативними, digital, медійними агентствами; знання основ UI/UX для Web&App (буде перевагою); володіння MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Think-cell (буде перевагою); англійська: Upper-Intermediate, українська — вільно; вища освіта: спеціальність «Економіка» або «Маркетинг» (магістр).

📍Київ (можливі відрядження)

Компанія, офіційний дистриб’ютор автомобілів HYUNDAI в Україні, відкриває конкурс на заміщення вакантної посади. Анонсовані обов’язки: формування та реалізація PR/SMM-плану в рамках стратегії компанії та бренду; адміністрування сайту, підготовка та адаптація контенту, адміністрування та розвиток дилерської вебплатформи; адміністрування акаунтів соціальних медіа компанії, розробка СММ-стратегії; формування новинного потоку: статті, прес-релізи, публікації, генерування локальних і адаптація глобальних інформаційних приводів; робота з журналістами і лідерами думок; організація івентів, презентацій, конференцій, медіа тест-драйвів.

📍Київ

Провідна міжнародна тютюнова компанія шукає фахівця. Портрет ідеального кандидата на посаду: 2 роки досвіду на схожій позиції; знання інструментів Microsoft Office (Excel, Outlook, Word, PowerPoint, Power BI); відмінне знання української мови; середній рівень володіння англійською мовою; вища освіта; лідерські здібності.

📍Київ (можливі відрядження)

Національна енергетична компанія запрошує на стажування студентів випускних курсів та молодих фахівців. Тривалість — 6 місяців. Шукають кандидатів з неповною вищою освітою відповідного профілю; навичками написання текстів у різних форматах; початковим рівнем знання алгоритмів роботи соцмереж (мінімум); англійська мова — базовий рівень.

Серед завдань: висвітлення діяльності компанії в різних форматах у соцмережах; формування та підтримка бренду компанії; взаємодія з представниками ЗМІ.

📍Київ

Анонсовані обов’язки: пошук підрядників та замовлення поліграфії, брендованої продукції, замовлення/закупівля необхідних атрибутів для офісу (одне з ключових завдань); допомога в організації івентів; аналіз ринку, пошук партнерів; допомога в розробці/впровадженні акційних пропозицій.

📍Київ (є можливість працювати віддалено)

Один з найбільших non-food дистриб’юторів запрошує в команду. Серед завдань: розробка маркетингової стратегії бренду; аналітика ринку; цінова сегментація; проведення якісних і кількісних досліджень; участь у запуску нових продуктів; проведення рекламних кампаній, орієнтація на digital, розробка та втілення трейд-маркетингових активностей; розробка позиціювання на ринку; розробка лендінгів, робота з сайтом, інтернет-магазином; зйомка рекламного та навчального контенту.

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📍Вінниця

Що буде робити майбутній працівник: організовувати роботу команди (таргетолог, контент-менеджер, smm, оператор) з інтернет-просування; шукати форуми, виставки та інші заходи для просування підзвітних продуктів; взаємодіяти з внутрішніми замовниками з оптимальної організації роботи; регулярно аналізувати конкурентів, зокрема, аналізувати ціни конкурентів; запускати та координувати рекламні кампанії.

📍Київ

Багатопрофільний український холдинг запрошує до співпраці. Якщо ви: маєте вищу освіту («Журналістика», PR, «Маркетинг», «Філологія»); досвід роботи у корпоративному сегменті PR — від 2-х років; досконало знаєте українську мову; маєте розуміння медіаринку, глибокі знання у сфері внутрішніх комунікацій; володієте навичками швидкого написання та редагування текстів; вмієте вести діалог з внутрішніми стейкхолдерами, топменеджментом; маєте напрацьовану базу контактів з журналістами (ділових online/offline-видань) — надсилайте відгук.

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