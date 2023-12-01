В жовтні з України експортували на $8 млн більше IT-послуг, ніж у вересні, але до показників 2022 року ще далеко — Finance.ua
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В жовтні з України експортували на $8 млн більше IT-послуг, ніж у вересні, але до показників 2022 року ще далеко

Казна та Політика
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В жовтні з України експортували на $8 млн більше IT-послуг, ніж у вересні, але до показників 2022 року ще далеко
В жовтні з України експортували на $8 млн більше IT-послуг, ніж у вересні, але до показників 2022 року ще далеко
Нацбанк оприлюднив дані щодо статистики зовнішнього сектору. Динаміка росту показників IT-експорту в жовтні позитивна, але 2022 рік ще не наздогнали.
Про це пише Dev.ua з посиланням на дані НБУ.
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Компʼютерні послуги експортували в жовтні на суму $529 млн, що на 1,5% більше, ніж у вересні ($521 млн), і на 1,12% менше, ніж в жовтні 2022 року.
Цей місяць року виявився одним з найнижчих щодо показників IT-експорту. Але сума компʼютерних послуг продовжує складати значну частку — понад 38% від експортованих послуг всіх видів.
В жовтні з України експортували на $8 млн більше IT-послуг, ніж у вересні, але до показників 2022 року ще далеко
В динаміці експорту IT-послуг за основними країнами-партнерами беззаперечним лідером є США — $199 млн або 37,6%, хоча цей показник на $22 млн менший за вересень.
Експорт у Мальту складає лише 7,7% або $41 млн, хоча ці обсяги збільшились в порівнянні з вереснем на $8 млн. Експорт до Німеччини ($23 млн) та Польщі ($17 млн) збільшився на $4 млн по кожній країні.
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Позитивну динаміку показали аналогічні показники Кіпру, Ізраілю, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Канади, ОАЕ та Данії.
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За матеріалами:
Діло
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