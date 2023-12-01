В жовтні з України експортували на $8 млн більше IT-послуг, ніж у вересні, але до показників 2022 року ще далеко — Finance.ua

В жовтні з України експортували на $8 млн більше IT-послуг, ніж у вересні, але до показників 2022 року ще далеко Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

В жовтні з України експортували на $8 млн більше IT-послуг, ніж у вересні, але до показників 2022 року ще далеко

Нацбанк оприлюднив дані щодо статистики зовнішнього сектору. Динаміка росту показників IT-експорту в жовтні позитивна, але 2022 рік ще не наздогнали.

Про це пише Dev.ua з посиланням на дані НБУ.

Компʼютерні послуги експортували в жовтні на суму $529 млн, що на 1,5% більше, ніж у вересні ($521 млн), і на 1,12% менше, ніж в жовтні 2022 року.

Цей місяць року виявився одним з найнижчих щодо показників IT-експорту. Але сума компʼютерних послуг продовжує складати значну частку — понад 38% від експортованих послуг всіх видів.

В динаміці експорту IT-послуг за основними країнами-партнерами беззаперечним лідером є США — $199 млн або 37,6%, хоча цей показник на $22 млн менший за вересень.

Експорт у Мальту складає лише 7,7% або $41 млн, хоча ці обсяги збільшились в порівнянні з вереснем на $8 млн. Експорт до Німеччини ($23 млн) та Польщі ($17 млн) збільшився на $4 млн по кожній країні.

Позитивну динаміку показали аналогічні показники Кіпру, Ізраілю, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Канади, ОАЕ та Данії.

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