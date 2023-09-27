В Європарламенті пропонують зняти торговельні бар'єри для українського бізнесу — Finance.ua

В Європарламенті пропонують зняти торговельні бар'єри для українського бізнесу Сьогодні 09:46 — Казна та Політика

В Європарламенті пропонують зняти торговельні бар'єри для українського бізнесу

Євросоюз ще до того моменту, поки Україна не стане повноцінним членом ЄС, повинен розглянути питання скасування торговельних мит та надання доступу до внутрішніх ринків.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола в інтерв'ю The Guardian.

За її словами, ЄС не повинен гальмувати євроінтеграцію України й розраховує на початок офіційних переговорів ще до Різдва.

«Якщо вони швидко просуваються, ми маємо відповідати цій швидкості. Я очікую конкретного результату, бо найгіршим сигналом було б, якщо ми поставимо цим людям цілі та терміни, яких самі не можемо дотриматися», — сказала вона.

Вона припустила, що країнам-кандидатам уже зараз можна було б надати певні переваги членства, не чекаючи офіційного приєднання до Євросоюзу.

Наприклад, може йтися про приєднання до роумінгового простору ЄС, який в Україні називають «роумінговим безвізом». Україна планує укласти відповідну угоду з ЄС уже цього року.

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«Якщо ми збираємося розширити (безплатний) роумінг на ці країни, давайте це зробимо. Оператори мереж готові до цього», — сказала Мецола.

Також вона пропонує зняти торговельні бар'єри для бізнесу.

«Підготовка до вступу також означає доступ до фондів, доступ до університетів, доступ для студентів, можливість вийти на внутрішній ринок, незалежно від того, чи ми застосовуємо імпортні або експортні мита. Ми роками говорили, що Україна не може приєднатися до європейської енергосистеми, але коли почалася війна, на це знадобилися лічені дні. Кінець кінцем, це завжди питання політичної волі», — сказала вона.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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