Зеленський поставив задачу Раді щодо законів для вступу до ЄС — Finance.ua
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Зеленський поставив задачу Раді щодо законів для вступу до ЄС

Казна та Політика
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Зеленський поставив задачу Раді щодо законів для вступу до ЄС
Зеленський поставив задачу Раді щодо законів для вступу до ЄС
Президент Володимир Зеленський поставив задачу Верховній Раді щодо законів для вступу до Європейського союзу.
«За наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета — відкриття переговорів про членство із Євросоюзом», — заявив він у вечірньому відеозверненні.
Зеленський нагадав, що Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії.
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«Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради України. Вчасна робота, яку ми погодили із Єврокомісією», — заявив він.
Президент зазначив, що голосування щодо законів для вступу в ЄС матиме фундаментальне значення.
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«Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про національні меншини та, особливо зверну на нього увагу, „закон про PEP“ — politically exposed persons, політично значущі особи. Кожен із цих законів має фундаментальне значення. І голосування щодо них матиме фундаментальне значення. Люди побачать, хто чого вартий», — заявив він.
Зеленський закликав народних депутатів не відкладати голосування.
«І я закликаю народних депутатів України не відкладати ці рішення, не підвести Україну та підтримати нашу європейську інтеграцію», — додав він.

Довідка Finance.ua:

  • українська влада прагне виконати завдання, визначені Єврокомісією, та почати переговори щодо членства в Євросоюзі до кінця цього року, повідомляв раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба;
  • у 2023 році половина українців (51%) відчувають себе європейцями. Протилежної думки дотримуються 43% респондентів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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