З наближенням України до вступу до ЄС кількість економічних дискусій зростатиме, — Мінагро Сьогодні 06:11 — Аграрний ринок

З наближенням України до вступу до ЄС кількість економічних дискусій зростатиме, — Мінагро

Серед законодавчих норм, які Україні потрібно буде змінити перед вступом до ЄС, 40% пов’язані із сільським господарством та продуктами харчування. Тому із наближенням до Євросоюзу кількість економічних дискусій буде тільки збільшуватися.

На цьому в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

«Якщо поглянути на загальний перелік отриманих цього року від ЄС документів та питань, які нам треба підготувати або змінити перед вступом до Євросоюзу, ми побачимо, що 40% з цього всього пов’язано із сільським господарством і з продуктами харчування. Треба зрозуміти, що з наближенням до Євросоюзу кількість економічних дискусій буде збільшуватися», — сказав Сольський.

Він зауважив також, що не раз ставав свідком бурхливих обговорень під час зустрічей на засіданнях Єврокомісії аграрних міністрів країн — членів ЄС.

«Кожна країна має своїх фермерів, своїх переробників, свої інтереси. І ці національні інтереси інколи йдуть всупереч інтересам інших членів об'єднання. Це нормальна практика. Якщо ви хочете бути членом Євросоюзу, будьте готовими постійно професійно, десь публічно, десь непублічно, захищати свої інтереси. Ми звикнемо до цього, просто ми вперше із цим стикнулися, та у декого така ситуація викликала певну емоційну реакцію», — зазначив міністр.

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