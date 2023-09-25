З наближенням України до вступу до ЄС кількість економічних дискусій зростатиме, — Мінагро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

З наближенням України до вступу до ЄС кількість економічних дискусій зростатиме, — Мінагро

Аграрний ринок
57
З наближенням України до вступу до ЄС кількість економічних дискусій зростатиме, — Мінагро
З наближенням України до вступу до ЄС кількість економічних дискусій зростатиме, — Мінагро
Серед законодавчих норм, які Україні потрібно буде змінити перед вступом до ЄС, 40% пов’язані із сільським господарством та продуктами харчування. Тому із наближенням до Євросоюзу кількість економічних дискусій буде тільки збільшуватися.
На цьому в ефірі загальнонаціонального марафону «Єдині новини» наголосив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
«Якщо поглянути на загальний перелік отриманих цього року від ЄС документів та питань, які нам треба підготувати або змінити перед вступом до Євросоюзу, ми побачимо, що 40% з цього всього пов’язано із сільським господарством і з продуктами харчування. Треба зрозуміти, що з наближенням до Євросоюзу кількість економічних дискусій буде збільшуватися», — сказав Сольський.

Читайте також: Українське зерно розбрату: чому Польща, Словаччина й Угорщина знову вдалися до ембарго

Він зауважив також, що не раз ставав свідком бурхливих обговорень під час зустрічей на засіданнях Єврокомісії аграрних міністрів країн — членів ЄС.
«Кожна країна має своїх фермерів, своїх переробників, свої інтереси. І ці національні інтереси інколи йдуть всупереч інтересам інших членів об'єднання. Це нормальна практика. Якщо ви хочете бути членом Євросоюзу, будьте готовими постійно професійно, десь публічно, десь непублічно, захищати свої інтереси. Ми звикнемо до цього, просто ми вперше із цим стикнулися, та у декого така ситуація викликала певну емоційну реакцію», — зазначив міністр.
За матеріалами:
agrotimes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.