В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель — Finance.ua

В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель Сьогодні 17:41 — Фондовий ринок

В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель

Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне не виключив, що в межах відповіді на тарифну політику президента США Дональда Трампа американським компаніям відмовлять в участі в європейських державних контрактах.

Його заяву наводить BFMTV

Зараз в ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на запроваджені тарифи.

«Ми могли б ухвалити рішення про усунення всіх американських компаній від європейських державних закупівель», — сказав Сежурне.

Водночас єврокомісар визнав, що ЄС не зможе відмовитися від американських компаній у низці послуг, зокрема у цифрових.

«Але ми повинні точно визначити, в яких секторах і чому ми можемо це зробити», — додав Сежурне.

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Він сказав, що це «одне з питань, що стоять на порядку денному», і це матиме «значний вплив на американські компанії».

Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до швидких дій для забезпечення конкурентоспроможності країни у відповідь на падіння ринків акцій і облігацій після того.

Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона «не буде платити багато грошей щорічно».

Європейська правда За матеріалами:

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