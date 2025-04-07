В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель — Finance.ua
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В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель

Фондовий ринок
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В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель
В Єврокомісії не виключили, що компанії США відсторонять від європейських держзакупівель
Єврокомісар з питань промислової стратегії Стефан Сежурне не виключив, що в межах відповіді на тарифну політику президента США Дональда Трампа американським компаніям відмовлять в участі в європейських державних контрактах.
Його заяву наводить BFMTV.
Зараз в ЄС триває дискусія про те, як краще відповідати США на запроваджені тарифи.
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«Ми могли б ухвалити рішення про усунення всіх американських компаній від європейських державних закупівель», — сказав Сежурне.
Водночас єврокомісар визнав, що ЄС не зможе відмовитися від американських компаній у низці послуг, зокрема у цифрових.
«Але ми повинні точно визначити, в яких секторах і чому ми можемо це зробити», — додав Сежурне.
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Він сказав, що це «одне з питань, що стоять на порядку денному», і це матиме «значний вплив на американські компанії».
Нагадаємо, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав до швидких дій для забезпечення конкурентоспроможності країни у відповідь на падіння ринків акцій і облігацій після того.
Трамп заявив, що США не вестимуть переговори із Європою щодо зміни тарифів, якщо вона «не буде платити багато грошей щорічно».
За матеріалами:
Європейська правда
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