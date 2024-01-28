В ЄС зростає кількість автомобілів на душу населення — Finance.ua

В ЄС зростає кількість автомобілів на душу населення Сьогодні 19:41 — Технології&Авто

В ЄС зростає кількість автомобілів на душу населення

Середня кількість легкових автомобілів у Європейському Союзі, за даними статистичного управління ЄС, 2022 року в розрахунку на 1 тис. населення становила 560. За десять років цей показник зріс на 14,3% (з 490 машин 2012 року).

Найбільша кількість автомобілів в Італії — 684 на 1 тис. осіб. Далі йдуть Люксембург (678), Фінляндія (661) і Кіпр (658).

Найнижчі показники спостерігаються в Латвії (414), Румунії (417) й Угорщині (424). При цьому Румунія й Угорщина входять до числа країн, які продемонстрували найшвидші темпи зростання кількості автомобілів за останнє десятиліття, — на 86% і 41% відповідно, зазначається у повідомленні Євростату.

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2022 року середня кількість сідельних тягачів (до яких прикріплюються напівпричепи) становила 4,8 на 1 тис. жителів ЄС. За десять років показник зріс більш ніж на 45% (з 3,3 авто 2012 року).

Найвищі показники було зареєстровано у Литві (в середньому 17,3 вантажівки), за нею їдуть Польща (12,9), Естонія (9,5), Угорщина (9,3) і Румунія (8,8).

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Телеканал 24 За матеріалами:

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