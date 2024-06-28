В ЄС узгодили нове керівництво на наступні роки — Finance.ua

В ЄС узгодили нове керівництво на наступні роки Сьогодні 12:20 — Світ

В ЄС узгодили нове керівництво на наступні роки

Глави держав та урядів країн Європейського Союзу увечері в четвер, 27 червня, дійшли згоди щодо розподілу посад у ЄС на наступний політичний термін.

Обговорення відбулося на робочій вечері під час засідання Європейської ради, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що дискусія тривала близько години, і після неї лідери офіційно схвалили призначення топ-посадовців. Їх кандидатури раніше були погоджені на робочому рівні.

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Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) затвердили на посаду президентки Європейської комісії.

Її кандидатуру затвердять на посаді у разі позитивного голосування в Європарламенті, яке має відбутися 18 липня.

Шанси фон дер Ляєн отримати як мінімум 361 голос на підтримку оцінюються як високі. Коаліція правоцентристів, лівоцентристів та лібералів у новому скликанні Європарламенту матиме близько 400 голосів. Втім, існує ймовірність відмови частини євродепутатів від підтримки президентки.

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Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта, ексочільник уряду Португалії. Кандидата від соціал-демократів лідери погодилися призначити на 2,5 роки. Згодом можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.

Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні п’ять років стане чинна прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Вона обійме цю посаду по квоті лібералів, і це стане першим в історії ЄС призначення на таку посаду кандидата зі Східної Європи.

Президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Мецола. Вона, як і Урсула фон дер Ляєн, представляє групу ЄНП.

Європейська правда За матеріалами:

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