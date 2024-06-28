В ЄС узгодили нове керівництво на наступні роки — Finance.ua

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В ЄС узгодили нове керівництво на наступні роки

Світ
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В ЄС узгодили нове керівництво на наступні роки
В ЄС узгодили нове керівництво на наступні роки
Глави держав та урядів країн Європейського Союзу увечері в четвер, 27 червня, дійшли згоди щодо розподілу посад у ЄС на наступний політичний термін.
Обговорення відбулося на робочій вечері під час засідання Європейської ради, повідомляє Європейська правда.
Зазначається, що дискусія тривала близько години, і після неї лідери офіційно схвалили призначення топ-посадовців. Їх кандидатури раніше були погоджені на робочому рівні.
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Кандидатуру Урсули фон дер Ляєн від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) затвердили на посаду президентки Європейської комісії.
Її кандидатуру затвердять на посаді у разі позитивного голосування в Європарламенті, яке має відбутися 18 липня.
Шанси фон дер Ляєн отримати як мінімум 361 голос на підтримку оцінюються як високі. Коаліція правоцентристів, лівоцентристів та лібералів у новому скликанні Європарламенту матиме близько 400 голосів. Втім, існує ймовірність відмови частини євродепутатів від підтримки президентки.
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Президентом Європейської ради стане Антоніу Кошта, ексочільник уряду Португалії. Кандидата від соціал-демократів лідери погодилися призначити на 2,5 роки. Згодом можливе його перезатвердження на ще 2,5 роки.
Високою представницею ЄС з безпекової та зовнішньої політики на наступні п’ять років стане чинна прем’єрка Естонії Кая Каллас.
Вона обійме цю посаду по квоті лібералів, і це стане першим в історії ЄС призначення на таку посаду кандидата зі Східної Європи.
Президенткою Європарламенту на новий термін буде перезатверджена Роберта Мецола. Вона, як і Урсула фон дер Ляєн, представляє групу ЄНП.
За матеріалами:
Європейська правда
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