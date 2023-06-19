В ЄС можуть заборонити продавати ноутбуки без знімного акумулятора — Finance.ua

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В ЄС можуть заборонити продавати ноутбуки без знімного акумулятора

Технології&Авто
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В ЄС можуть заборонити продавати ноутбуки без знімного акумулятора
В ЄС можуть заборонити продавати ноутбуки без знімного акумулятора
Рада Європейського Союзу готується схвалити нові правила, які можуть змінити сучасні ноутбуки.
Очікується, що ці правила набудуть чинності через три з половиною роки і гарантуватимуть споживачам можливість заміни акумуляторів у всіх нових мобільних комп’ютерах, що сприятиме переробці батарей і повторному використанню цінних матеріалів, передає Computer Base.
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Основна мета розроблених правил — полегшити переробку відпрацьованих батарейок і сприяти повторному використанню матеріалів, особливо тих, що надходять із зон конфліктів і соціально напружених регіонів.
Спрощуючи заміну акумуляторів для ноутбуків, нові правила мають на меті покращити збір та утилізацію використаних батарей, що в кінцевому підсумку призведе до більшого виходу та повторного використання цінної сировини.
Однак важливо зазначити, що ці вимоги щодо заміни батарейок не поширюватимуться на смартфони та планшети. Натомість законодавці надають виробникам вибір: вони можуть або забезпечити просту заміну батареї, або відповідати певним критеріям продуктивності та довговічності.
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Іншими словами, від акумуляторів мобільних пристроїв можуть вимагати більшої ємності та більшої кількості циклів заряджання. Певні винятки також можуть бути зроблені для пристроїв, захищених від вологи.
На додаток до положень про заміну батарейок, європейські парламентарі також встановили амбітні цілі щодо збору відпрацьованих батарейок. Очікується, що з кінця 2023 року буде збиратися 45% вироблених портативних батарейок, а до 2027 року цей показник збільшиться до 63%, а до 2030 року — до 73%.
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Для батарейок, що використовуються у «легкому транспорті», такому як скутери та велосипеди, цілі збору встановлені на рівні 51% до 2028 року та 61% до 2030 року. Варто зазначити, що у 2019 році 47% портативних батарейок та акумуляторів, проданих у Європі, було зібрано для переробки в межах ЄС, згідно з наявними джерелами.
Крім того, нормативно-правові акти також містять вимоги щодо певної мінімальної кількості відновлених матеріалів для використання у виробництві нових батарейок. Однак цей аспект регламенту набуде чинності лише через вісім років.

Для чого це робиться

Очікується, що це положення допоможе зменшити дефіцит ресурсів, якщо попит на батарейки продовжить вибухоподібно зростати, як прогнозується — у 14 разів до 2030 року.
Серед інших важливих елементів нового регламенту — «обов'язкове декларування та маркування вуглецевого сліду для тягових акумуляторів, акумуляторів для легких транспортних засобів, таких як електричні скутери та велосипеди, а також акумуляторних промислових батарей ємністю понад 2 кВт-год».
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Регламент також вводить поняття «цифрового паспорта батареї» для цих продуктів. Для отримання більш детальної інформації зацікавлені сторони можуть ознайомитися з оновленою Директивою щодо батарейок.
Після схвалення Радою ЄС, яке очікується влітку цього року, нові правила заміни акумуляторів у ноутбуках принесуть значні зміни на європейський ринок. Заохочуючи переробку батарейок, повторне використання матеріалів та встановлення цільових показників збору, ці правила мають на меті зменшити вплив відходів батарейок на навколишнє середовище та забезпечити споживачам більший доступ до замінних акумуляторів.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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