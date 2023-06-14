Google представив дві нові функції зі штучним інтелектом — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google представив дві нові функції зі штучним інтелектом

Технології&Авто
15
Google представив дві нові функції зі штучним інтелектом
Google представив дві нові функції зі штучним інтелектом
Компанія Google, що належить Alphabet, заявила про запуск двох нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ) для рекламодавців.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua
У компанії заявили, що одна з нових функцій, яка називається Demand Gen, використовуватиме штучний інтелект для розміщення фото- та відеореклами рекламодавця на кількох платформах Google, таких як Gmail та канал в YouTube.
Штучний інтелект позбавить рекламодавців необхідності думати про те, де вони повинні розміщувати свою рекламу.
Читайте також
Зазначається, що друга нова функція використовуватиме штучний інтелект для пошуку найкращих місць розміщення реклами з метою збільшення кількості переглядів відеореклами бренду.
У компанії заявили, що бренди отримали в середньому на 40% більше переглядів відео за допомогою нового інструменту.
Місце для вашої реклами
На думку Google, використовуючи штучний інтелект, щоб усунути частину «важкої роботи» для рекламодавців, бренди зможуть більше зосередитися на своїй маркетинговій стратегії.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.