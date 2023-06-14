Google представив дві нові функції зі штучним інтелектом — Finance.ua

Google представив дві нові функції зі штучним інтелектом
Компанія Google, що належить Alphabet, заявила про запуск двох нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ) для рекламодавців.
Про це повідомляє Reuters.
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У компанії заявили, що одна з нових функцій, яка називається Demand Gen, використовуватиме штучний інтелект для розміщення фото- та відеореклами рекламодавця на кількох платформах Google, таких як Gmail та канал в YouTube.
Штучний інтелект позбавить рекламодавців необхідності думати про те, де вони повинні розміщувати свою рекламу.
Зазначається, що друга нова функція використовуватиме штучний інтелект для пошуку найкращих місць розміщення реклами з метою збільшення кількості переглядів відеореклами бренду.
У компанії заявили, що бренди отримали в середньому на 40% більше переглядів відео за допомогою нового інструменту.
На думку Google, використовуючи штучний інтелект, щоб усунути частину «важкої роботи» для рекламодавців, бренди зможуть більше зосередитися на своїй маркетинговій стратегії.
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