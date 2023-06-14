Google представив дві нові функції зі штучним інтелектом — Finance.ua

Google представив дві нові функції зі штучним інтелектом Сьогодні 22:10 — Технології&Авто

Google представив дві нові функції зі штучним інтелектом

Компанія Google, що належить Alphabet, заявила про запуск двох нових функцій на основі штучного інтелекту (ШІ) для рекламодавців.

Про це повідомляє Reuters.

У компанії заявили, що одна з нових функцій, яка називається Demand Gen, використовуватиме штучний інтелект для розміщення фото- та відеореклами рекламодавця на кількох платформах Google, таких як Gmail та канал в YouTube.

Штучний інтелект позбавить рекламодавців необхідності думати про те, де вони повинні розміщувати свою рекламу.

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Зазначається, що друга нова функція використовуватиме штучний інтелект для пошуку найкращих місць розміщення реклами з метою збільшення кількості переглядів відеореклами бренду.

У компанії заявили, що бренди отримали в середньому на 40% більше переглядів відео за допомогою нового інструменту.

На думку Google, використовуючи штучний інтелект, щоб усунути частину «важкої роботи» для рекламодавців, бренди зможуть більше зосередитися на своїй маркетинговій стратегії.

Укрінформ За матеріалами:

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