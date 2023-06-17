В Android 14 знайшли нову функцію, яка економить заряд батареї — Finance.ua
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В Android 14 знайшли нову функцію, яка економить заряд батареї

Технології&Авто
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Незважаючи на всілякі покращення, які виробники впроваджують у свої смартфони, вузьким місцем досі є їхня автономність. Максимально продовжити заряд батареї допомагають різні програмні рішення та оптимізації. Не в останню чергу цьому сприяє і операційна система Android. Розробники з Google додали в Android 14 Beta 3 нову функцію, яка може продовжити час роботи мобільного пристрою за рахунок затемнення шпалер.
Першим на це звернув увагу ресурс Android Police, який виявив незначну зміну режиму економії заряду батареї. Тепер при активації режиму енергозбереження фонове зображення на головному екрані автоматично затемняється.
На додаток до цього значки, зважаючи на все, теж виділяються за допомогою невеликого ефекту затемнення по краях. Різниця сильно помітна на світлих шпалерах, але якщо картинка сама по собі темна, то малопомітний ефект.
Нова функція працює на смартфонах Pixel, вона включається автоматично і не вимагає від користувача внесення будь-яких змін до налаштувань. На даний момент Android 14 знаходиться в стадії бета-тестування, тому у розробників є ранній доступ до багатьох нових функцій. Однак варто врахувати, що не все працюватиме належним чином.
За матеріалами:
t4.com.ua
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