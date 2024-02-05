В ЄС компанії мають продовжувати гарантію на смартфони та іншу техніку ще на рік після ремонту — Finance.ua
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В ЄС компанії мають продовжувати гарантію на смартфони та іншу техніку ще на рік після ремонту

Технології&Авто
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В ЄС компанії мають продовжувати гарантію на смартфони та іншу техніку ще на рік після ремонту
В ЄС компанії мають продовжувати гарантію на смартфони та іншу техніку ще на рік після ремонту
Європейський парламент запровадить зміни у закон про право на ремонт, внаслідок яких компаніям потрібно буде продовжити гарантію на смартфони та іншу техніку після їх ремонту ще на 12 місяців.
Про це пишуть Android Authority.
У цих змінах вказано, що країни-члени ЄС можуть продовжити цей додатковий гарантійний період. Зараз в ЄС пропонують 2 роки гарантії, з новими правками та за певних умов цей термін може продовжитись до 3 років.
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Також ЄС змусить виробників техніки додати інформацію про запчастини для ремонту на своїх сайтах та зробити їх доступними за «розумною» ціною. Виробникам також заборонять використання вживаних або надрукованих на 3D-принтерах запчастин для ремонту.
Ще однією зміною є те, що ЄС змусить виробників пропонувати ремонт за резонний час та ціну. Крім того, ЄС залишає за користувачами можливість попросити повну заміну товару, якщо у них виникли проблеми протягом терміну гарантії.
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Внаслідок цих змін, ремонтувати смартфони та іншу техніку в ЄС стане набагато простіше. Уряд також планує запровадити онлайн платформи для відстежування сервісів для ремонту, щоб зробити весь процес ще зручнішим.
За матеріалами:
mezha.media
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