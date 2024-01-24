Названо найкращий Android-смартфон з точки зору ціна-якість — Finance.ua

Названо найкращий Android-смартфон з точки зору ціна-якість Сьогодні 04:05 — Фондовий ринок

Названо найкращий Android-смартфон з точки зору ціна-якість

Ринок середньобюджетних смартфонів — один з найпопулярніших сегментів для покупців, які не хочуть витрачати тисячі доларів на наворочені флагмани.

Однак підібрати недорогий пристрій з максимально навороченою начинкою часто складніше, ніж купити просунутий дорогий апарат.

Фахівці відомого порталу Tom’s Guide назвали Pixel 7a від Google найкращим Android-смартфоном за співвідношенням ціни і якості на початок 2024 року. Він вийшов ще в травні 2023 року, але досі залишається найоптимальнішим варіантом для більшості.

Google щороку випускає недорогі смартфони середнього класу з найкращою камерою у своєму класі. Однак у випадку з Pixel 7a, компанія вивела свою бюджетну лінійку на новий рівень, який став ще ближче до девайсів преміум-класу.

Чим хороший Pixel 7a

Камера: на задній панелі знаходиться подвійна камера з об'єктивами на 64 і 13 мегапікселів. Цього достатньо для видачі вражаючих фото практично в будь-яких сценаріях використання. А в сліпому тесті він навіть обійшов iPhone 15 та інші флагмани.

Продуктивність: працює телефон на фірмовому чіпі Google Tensor G2. Він не володіє неприборканою міццю, його головна фішка — функції на базі штучного інтелекту. І їх тут в достатку.

Автономність: у тесті Tom’s Guide батареї вистачило на 10 годин 5 хвилин. Це трохи більше, ніж у середньостатистичного смартфона в цьому сегменті.

Ціна-якість: хоча Google підняв ціну на Pixel 7a на $50 в порівнянні з Pixel 6a, цей телефон як і раніше коштує менше ніж 500 доларів, і подібний функціонал не пропонує жоден з конкурентів.

УНІАН За матеріалами:

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