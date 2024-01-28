В якому місті світу найдорожче життя і яке місце посів Київ — Finance.ua

В якому місті світу найдорожче життя і яке місце посів Київ Сьогодні 07:12 — Світ

В якому місті світу найдорожче життя і яке місце посів Київ

Міста Швейцарії та США — найдорожчі для життя, згідно з індексом Numbeo на початок 2024 року.

Водночас найдорожче місто світу розташоване посеред Атлантичного океану. Це Гамільтон, адміністративний центр Бермудських островів. Його постійне населення налічує приблизно тисячу жителів, це переважно багатії. Водночас на архіпелазі зареєстрована велика кількість страхових компаній і банків. Острів із рожевими пляжами відвідує велика кількість американських туристів. Хоч на Бермудах і вирощують деяку городину, 80% продовольства країна вимушена ввозити з-за кордону.

Загалом у списку 362 міста. Ось перша десятка за вартістю життя:

Гамільтон, Бермудські острови — 137

Цюріх, Швейцарія — 122

Базель, Швейцарія, — 121

Лозанна, Швейцарія — 117

Сан-Хосе, США — 114

Женева, Швейцарія — 109

Сан-Франциско, США — 109

Берн, Швейцарія — 107

Вашингтон, США — 102

Нью-Йорк, США —100

Київ посідає 300-е місце з індексом 32. Вартість життя в українській столиці можна порівняти з містами Марокко та Колумбії. При цьому індекс купівельної спроможності дорівнює 36. Для порівняння, індекс вартості життя та купівельної спроможності в Нью-Йорку — 100 і 100, в Афінах — 56 і 44 відповідно, у Мадриді — 51 і 100.

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У 2017 році Київ був на 459-му місці, у 2018 році — на 521-му, у 2019 році — на 86-му, а торік — на 471-му місці.

Ще дешевше жити в Одесі (номер 324, індекс 29,5), Харкові (номер 327, індекс 29), Дніпрі (номер 328, індекс 28), Львові (номер 331, індекс 28).

Найнижча вартість життя у містах Індії та Пакистану.

Звідки ці дані?

Numbeo — це сербська база даних про споживчі ціни, вартість нерухомості та якості життя. Сервіс було засновано у 2009 році. Дані збираються як користувачами, так і операторами сайту, а потім інформація фільтрується за допомогою алгоритмів і об'єднується. Наразі це одна з найбільших баз даних про ціни в містах.

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Індекс вартості життя показує ціни на споживчі товари, такі як продукти харчування, ресторани, транспорт і комунальні послуги. Він не включає витрати на житло, такі як оренда або іпотека. Індекс розраховується на основі оцінок середніх витрат сім'ї з чотирьох осіб.

За відправну точку береться Нью-Йорк, який завжди має 100 пунктів, а всі інші міста розташовуються або вище (дорожче Нью-Йорка) або нижче нього (дешевше Нью-Йорка) у списку.

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