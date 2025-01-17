В які строки потрібно подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно — Finance.ua

В які строки потрібно подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно Сьогодні 17:32 — Особисті фінанси

В які строки потрібно подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно



В які строки потрібно подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно та на що слід звернути при цьому увагу — розповіли фахівці Юридичого порадника ВПО.

Експертам надіслали питання: Вітаю! В листопаді наш будинок був пошкоджений через падіння уламків ракети. Скажіть, будь ласка, коли найпізніше нам треба подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно. Дякую.

Відповідь: На відміну від заяви про надання компенсації за знищене майно, для якої встановлено 1-річний строк з дня припинення або скасування воєнного стану, ні в Законі «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна …», ні в постанові Кабміну № 381 від 21 квітня 2023 р. «Про затвердження Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, пошкоджених…» не встановлено строків для подання заяви про надання компенсації за пошкоджений об’єкт нерухомого майна.

Та попри це, фахівці дали кілька рекомендацій.

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Першочергове завдання: максимально повно зафіксувати пошкодження

Для цього слід:

повідомити про руйнування до Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) за номером 101. Співробітники ДСНС проводять аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, розмінування, а також уповноважені скласти акт про пожежу, якщо вона сталася у будинку / квартирі внаслідок артилерійського обстрілу; звернутися до правоохоронних органів, зокрема, за номером 102 (поліція) або 0 800 500 021 (СБУ), для повідомлення про вчинення кримінального порушення або подавши заяву. Документи можна відправити цінним поштовим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення поштового відправлення / подати особисто з проставленням відмітки канцелярії про прийняття заяви на вашому примірнику заяви / направити заяву із скан-копіями документів електронною поштою. Коли буде відкрито кримінальне провадження, необхідно простежити, аби вас було визнано потерпілим. Також варто отримати витяг з реєстру досудових розслідувань; зробити фото/відео пошкоджень та сформувати підбірку публікацій у ЗМІ про зруйновану нерухомість, якщо були такі статті у медіа.

Подати заяву до органів місцевої влади або військово-цивільних адміністрацій для проведення обстеження зруйнованого / пошкодженого житла

Заявник у цьому випадку, зокрема, може сподіватися на отримання письмового акта із зазначенням стану майна, наявних пошкоджень та можливостей для відновлення.

Подати інформаційне повідомлення про нерухоме майно, пошкоджене або знищене внаслідок агресії рф:

— на Порталі або у застосунку Дія на телефоні;

— звернутися до ЦНАПу;

— звернутися до нотаріуса.

Подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно:

— на порталі Дія;

— через ЦНАП;

— через орган соціального захисту населення;

— нотаріусу.

У всякому разі рекомендується не зволікати і, за можливості, якомога швидше виконати всі дії, спрямовані на отримання компенсації.

Зверніть увагу! На сьогоднішній день отримати компенсацію за пошкоджене майно можна лише на підконтрольній Україні території, а точніше кажучи, на території, куди матиме доступ комісія, яка оцінить масштаби пошкоджень і визначить суму компенсації.

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