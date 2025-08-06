В Ужгороді викрили шахрайський кол-центр, який виманив у громадян Чехії понад 2,5 млн грн — Finance.ua
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В Ужгороді викрили шахрайський кол-центр, який виманив у громадян Чехії понад 2,5 млн грн

Кримінал
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В Ужгороді викрили шахрайський кол-центр, який виманив у громадян Чехії понад 2,5 млн грн
В Ужгороді викрили шахрайський кол-центр, який виманив у громадян Чехії понад 2,5 млн грн, Фото: gp.gov.ua
В Ужгороді викрили діяльність злочинної групи, яка налагодила схему шахрайства щодо громадян Чехії.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
За даними слідства, шестеро осіб організували «кол-центр», у якому працювали 53 найманці. За допомогою комп’ютерної техніки, спеціалізованого програмного забезпечення та телекомунікаційного обладнання вони шахрайським шляхом заволодівали коштами іноземців.
Фото: gp.gov.ua
Фото: gp.gov.ua
Потерпілих переконували вкладати кошти у неіснуючі криптопроєкти. Представляючись експертами у здійсненні інвестицій чи співробітниками банку, підозрювані входили в довіру та обманом одержували доступ до персональних даних людей і їх особистих кабінетів у банківських установах. Із використанням відповідного програмного забезпечення дистанційно виводили гроші іноземців на підконтрольні рахунки.
За попередніми підрахунками, жертвами шахрайства стали громадяни Чехії, які втратили загалом понад 2,5 млн грн.
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Під час обшуків вилучено понад 350 одиниць обладнання, що використовувалося у злочинній схемі, серед якого — 65 комп’ютерів та серверів, відеокамери й реєстратори, понад 130 SIM-карт, зокрема міжнародних операторів, 7700 доларів США та транспортний засіб учасників групи, на які накладено арешт.
За матеріалами:
Finance.ua
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