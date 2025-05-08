Обкрадали громадян ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті — Finance.ua
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Обкрадали громадян ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті

Кримінал
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Обкрадали громадян ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті
Обкрадали громадян ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті, Фото: ssu.gov.ua
На Закарпатті українські та чеські правоохоронці викрили колцентр, працівники якого обкрадали електронні рахунки жителів ЄС.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Правоохоронці затримали 4-х шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та коштів з банківських рахунків іноземних громадян.
Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний колцентр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.
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«За інструкцією» вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у «перспективні» криптопроєкти.
Одночасно з цим ІТ-фахівці, що входили до складу колцентру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування.
В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої «клієнтів».
Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки. У такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.
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Під час обшуків у приміщенні колцентру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.
Наразі 4-м організаторам «схеми» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників оборудки.
За матеріалами:
Finance.ua
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