Обкрадали громадян ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті — Finance.ua

Обкрадали громадян ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті
На Закарпатті українські та чеські правоохоронці викрили колцентр, працівники якого обкрадали електронні рахунки жителів ЄС.
Про це повідомила Служба безпеки України.
Правоохоронці затримали 4-х шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та коштів з банківських рахунків іноземних громадян.
Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний колцентр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.
«За інструкцією» вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у «перспективні» криптопроєкти.
Одночасно з цим ІТ-фахівці, що входили до складу колцентру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування.
В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої «клієнтів».
Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки. У такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.
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Під час обшуків у приміщенні колцентру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.
Наразі 4-м організаторам «схеми» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників оборудки.
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