Обкрадали громадян ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті — Finance.ua

Обкрадали громадян ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті Сьогодні 09:29 — Кримінал

Обкрадали громадян ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті, Фото: ssu.gov.ua

На Закарпатті українські та чеські правоохоронці викрили колцентр, працівники якого обкрадали електронні рахунки жителів ЄС.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали 4-х шахраїв, які використовували вірусні програми для привласнення криптовалюти та коштів з банківських рахунків іноземних громадян.

Для пошуку клієнтів фігуранти створили в Ужгороді підпільний колцентр, до якого залучили щонайменше 70 операторів віком від 19 до 27 років.

«За інструкцією» вони телефонували іноземцям, представлялись їм інвестиційними консультантами і вмовляли вкладати кошти у «перспективні» криптопроєкти.

Одночасно з цим ІТ-фахівці, що входили до складу колцентру, створювали інтернет-оголошення, де рекламували фейкові платформи для інвестування.

В обох випадках шахраї пропонували своїм жертвам зареєструватися в електронному кабінеті, що дозволяло зловмисникам зламати пристрої «клієнтів».

Далі фігуранти заходили на криптогаманці та банківські додатки користувачів і переводили викрадені кошти на власні рахунки. У такий спосіб шахраї заволоділи щонайменше 2 млн у гривневому еквіваленті.

Під час обшуків у приміщенні колцентру та в помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами злочинів.

Наразі 4-м організаторам «схеми» повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників оборудки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.