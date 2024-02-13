Судитимуть організаторів колцентру, які викрали близько 1 млн грн з рахунків українців, що проживають за кордоном — Finance.ua
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Судитимуть організаторів колцентру, які викрали близько 1 млн грн з рахунків українців, що проживають за кордоном

Кримінал
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Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо організаторів шахрайського колцентру, які вкрали з рахунків українців майже 1 млн грн.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
«Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно керівників організованої злочинної групи, учасники якої виманили в українців, які живуть і працюють у Польщі, близько 1 млн гривень. Обвинувальний акт направлено до суду», — сказано в повідомленні.

Як працювала схема

Організаторами шахрайського колцентру були кримінальні авторитети з Дніпра. До групи вони залучили 12 осіб, серед яких був і місцевий правоохоронець, який допомагав злочинцям. Офіс розташовувався у звичайній квартирі, яку обладнали необхідною комп’ютерною технікою. Для «операторів» колцентру створили методичку, в якій детально було розписано, як працювати з клієнтами.
Судитимуть організаторів колцентру, які викрали близько 1 млн грн з рахунків українців, що проживають за кордоном
Аферисти використовували номери телефонів польських операторів та IP-телефонію. Під час дзвінків вони називали себе представниками польських банків та повідомляли потерпілим, що їхня банківська картка заблокована. У ході розмови працівники колцентру схиляли жертв до встановлення на телефоні спеціального додатка. Завдяки цьому вірусному програмному забезпеченню зловмисники отримували дистанційний доступ до гаджетів та банківських рахунків потерпілих.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
У правоохоронця була окремо визначена роль. Він допомагав кримінальним авторитетам уникати викриття злочинної діяльності, «зливав інформацію» про можливі спецоперації із блокування роботи подібних шахрайських схем, давав поради з організації нелегального бізнесу. Через спеціальні бази даних правоохоронець також перевіряв відомості щодо потенційних кандидатів на роботу в офісі.

Слідчі дії

У вересні 2023 року ДБР викрило та блокувало роботу шахраїв. Під час слідчих дій було вилучено близько 2 млн гривень готівки в різній валюті, автівки преміумкласу, чорнові записи, телефонну і комп’ютерну техніку, банківські картки та сім-карти мобільних операторів. На все майно накладено арешт з метою відшкодування завданих збитків.
Фото:<b> </b>ДБР
Фото: ДБР

Яке покарання очікує на правопорушників

14 осіб, серед яких організатори оборудки та експравоохоронець, обвинувачуються у створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі в ній та шахрайстві (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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