В уряді Угорщини кажуть, що почали отримувати додатковий газ із росії — Finance.ua
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В уряді Угорщини кажуть, що почали отримувати додатковий газ із росії

Енергетика
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російський державний газовий гігант «Газпром» почав додаткові поставки газу до Угорщини.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Угорщини.
У міністерстві заявили, що торговельні переговори з москвою привели до угоди, за якою «Газпром» почав постачати «понад уже зазначені в контракті обсяги».
«Обов’язок уряду Угорщини — гарантувати безпечне постачання країни природним газом, і ми його виконуємо», — заявив чиновник міністерства Тамаш Менцер у фейсбуці.
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За його словами, до кінця серпня газопроводом «Турецький потік» має надійти додатковий обсяг газу — 2,6 мільйона кубометрів на добу. Менцер додав, що ведуться переговори щодо вересневих поставок.
Угода, про яку згадував Менцер, була пов’язана з візитом міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто до москви в липні для обговорення закупівлі додаткових 700 мільйонів кубометрів природного газу.
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«У світлі того, що відомо про поточні європейські ринкові умови, зрозуміло, що придбання такого великого обсягу неможливе без російських джерел», — сказав Менцер, згадуючи про візит Сійярто.

Довідка Finance.ua:

  • минулого місяця Європейський союз схвалив план, згідно з яким очікується, що країни ЄС добровільно скоротять споживання природного газу на 15 відсотків у період з 1 серпня по 31 березня порівняно із середнім споживанням за той самий період останніх п’яти років;
  • цей план має на меті підготувати блок до можливого припинення поставок російського природного газу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Радіо Свобода
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