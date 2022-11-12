В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії — Finance.ua

В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії
Запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни. За цей час планується напрацювати законодавство.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
«Я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми опрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І оці люди, яким по 35 років, зможуть собі ще й додатково накопичувати на персональні рахунки вже і отримувати дуже гарне, гідне, як у Європі чи у світі, пенсійне забезпечення», — сказала вона.
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Нагадаємо, перший заступник голови Податкового комітету ВР Ярослав Железняк заявляв, що парламент відтермінував розгляд законопроєкту, що передбачає запровадження накопичувальної пенсійної системи, на невизначений час.
Довідка Finance.ua:
- у накопичувальному рівні пенсійної системи братимуть участь громадяни, яким на момент його запуску буде менше 55 років. Для тих, кому на момент запуску накопичувального рівня буде 55 років і більше, пенсійна система ніяк не зміниться;
- розмір внесків до накопичувального рівня у перший рік його функціонування становитиме 1% від заробітної плати. Джерелом його сплати буде 22% ЄСВ, який зменшать на відповідну суму.
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