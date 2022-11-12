В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії — Finance.ua
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В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії

Особисті фінанси
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В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії
В уряді спрогнозували терміни запровадження накопичувальної пенсії, freepik.com
Запровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи планується після закінчення війни. За цей час планується напрацювати законодавство.
Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.
«Я дуже сподіваюся, що до завершення війни ми опрацюємо накопичувальну пенсійну систему. І оці люди, яким по 35 років, зможуть собі ще й додатково накопичувати на персональні рахунки вже і отримувати дуже гарне, гідне, як у Європі чи у світі, пенсійне забезпечення», — сказала вона.
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Нагадаємо, перший заступник голови Податкового комітету ВР Ярослав Железняк заявляв, що парламент відтермінував розгляд законопроєкту, що передбачає запровадження накопичувальної пенсійної системи, на невизначений час.

Довідка Finance.ua:

  • у накопичувальному рівні пенсійної системи братимуть участь громадяни, яким на момент його запуску буде менше 55 років. Для тих, кому на момент запуску накопичувального рівня буде 55 років і більше, пенсійна система ніяк не зміниться;
  • розмір внесків до накопичувального рівня у перший рік його функціонування становитиме 1% від заробітної плати. Джерелом його сплати буде 22% ЄСВ, який зменшать на відповідну суму.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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