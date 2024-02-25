В уряді назвали суму, необхідну на відновлення Одещини (інфографіка) — Finance.ua

В уряді назвали суму, необхідну на відновлення Одещини (інфографіка)
Від агресії росії продовжує страждати Одеська область. Для того щоб відновити інфраструктуру Одещини, необхідно від 1 до 5 млрд доларів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Уряд України разом з Групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН опублікував звіт стосовно оновленої спільної оцінки збитків і потреб, які виникли внаслідок ворожих дій рф.
За найменшими розрахунками, через переважно ракетні удари та атаки безпілотників зруйнували та пошкодили близько 1747 об'єктів цивільної інфраструктури:
- об'єкти підприємницької діяльності та комерційно-виробничого призначення — 313;
- водні угіддя/екосистема — 73;
- будівлі житлово-побутового призначення — 720;
- об'єкти культурно-розважального закладу — 26;
- будівлі освітньо-виховного закладу — 68;
- будівлі державної установи — 17;
- будівлі лікувально-оздоровчого закладу — 9;
- об'єкти транспортної інфраструктури — 38;
- господарчі угіддя, ліси — 12;
- будівлі культового призначення — 6;
- об'єкти інфраструктури життєзабезпечення — 76;
- історичні пам’ятки —10;
- громадська організація — 2;
- мости — 7;
- транспортні засоби (автомобіль, судно) —367.
На відновлення Одеської області разом із Рівенською, Сумською та Дніпропетровсьою необхідно від 1 до 5 мільярдів на кожну.
Нагадаємо, за оцінками ЮНЕСКО, український культурний та туристичний сектори втратили понад 19 мільярдів доларів доходу під час повномасштабної війни з росією. Агентство заявило, що бойові дії пошкодили 341 культурний об'єкт по всій Україні, в тому числі в Києві, Львові та Одесі.
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