В уряді назвали суму, необхідну на відновлення Одещини (інфографіка) — Finance.ua

В уряді назвали суму, необхідну на відновлення Одещини (інфографіка) Сьогодні 06:23 — Казна та Політика

Від агресії росії продовжує страждати Одеська область. Для того щоб відновити інфраструктуру Одещини, необхідно від 1 до 5 млрд доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Уряд України разом з Групою Світового банку, Європейською Комісією та ООН опублікував звіт стосовно оновленої спільної оцінки збитків і потреб, які виникли внаслідок ворожих дій рф.

Інфографіка: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

За найменшими розрахунками, через переважно ракетні удари та атаки безпілотників зруйнували та пошкодили близько 1747 об'єктів цивільної інфраструктури:

об'єкти підприємницької діяльності та комерційно-виробничого призначення — 313;

водні угіддя/екосистема — 73;

будівлі житлово-побутового призначення — 720;

об'єкти культурно-розважального закладу — 26;

будівлі освітньо-виховного закладу — 68;

будівлі державної установи — 17;

будівлі лікувально-оздоровчого закладу — 9;

об'єкти транспортної інфраструктури — 38;

господарчі угіддя, ліси — 12;

будівлі культового призначення — 6;

об'єкти інфраструктури життєзабезпечення — 76;

історичні пам’ятки —10;

громадська організація — 2;

мости — 7;

транспортні засоби (автомобіль, судно) —367.

На відновлення Одеської області разом із Рівенською, Сумською та Дніпропетровсьою необхідно від 1 до 5 мільярдів на кожну.

Нагадаємо, за оцінками ЮНЕСКО, український культурний та туристичний сектори втратили понад 19 мільярдів доларів доходу під час повномасштабної війни з росією. Агентство заявило, що бойові дії пошкодили 341 культурний об'єкт по всій Україні, в тому числі в Києві, Львові та Одесі.

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