В уряді дали роз’яснення з приводу примусового повернення українців з ЄС — Finance.ua

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В уряді дали роз’яснення з приводу примусового повернення українців з ЄС

Особисті фінанси
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В уряді дали роз’яснення з приводу примусового повернення українців з ЄС
В уряді дали роз’яснення з приводу примусового повернення українців з ЄС
Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.
Про це вона повідомила у Брюсселі в інтерв'ю DW.
Стефанішина запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.
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«Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення», — заявила віцепрем'єрка.
Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.
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«Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень, і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти», — наголосила Стефанішина.
23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.
В уряді кажуть, що доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.

Довідка Finance.ua:

  • 23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію;
  • в уряді кажуть, що доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.
За матеріалами:
Європейська правда
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