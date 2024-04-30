В уряді дали роз’яснення з приводу примусового повернення українців з ЄС — Finance.ua

В уряді дали роз’яснення з приводу примусового повернення українців з ЄС Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

В уряді дали роз’яснення з приводу примусового повернення українців з ЄС

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Про це вона повідомила у Брюсселі в інтерв'ю DW

Стефанішина запевнила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

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«Україна ухвалила закон про мобілізацію, і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення», — заявила віцепрем'єрка.

Вона повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілва Йоганссон для обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС діятиме до березня 2025 року.

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«Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень, і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти», — наголосила Стефанішина.

23 квітня міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію.

В уряді кажуть, що доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.

Довідка Finance.ua:

23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України вирішило тимчасово призупинити надання в українських дипломатичних установах послуг чоловікам, котрі за віком підпадають під дію закону про мобілізацію;

в уряді кажуть, що доступ до консульських послуг отримають згодом тільки чоловіки з дійсними військово-обліковими документами, які оновили свої дані в ТЦК.

Європейська правда За матеріалами:

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