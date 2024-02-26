В уряді анонсували початок будівництва євроколії від кордону з ЄС до Львова — Finance.ua
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В уряді анонсували початок будівництва євроколії від кордону з ЄС до Львова

Казна та Політика
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В уряді анонсували початок будівництва євроколії від кордону з ЄС до Львова
В уряді анонсували початок будівництва євроколії від кордону з ЄС до Львова
Будівництво ділянки європейської колії Мостиська-Скнилів від державного кордону з Польщею до Львова стартує поточного року.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков на форумі «Україна. Рік 2024» у неділю, його цитує «Інтерфакс-Україна».
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«Будівництво першої великої ділянки європейської колії, Мостиська-Скнилів. Ми з'єднаємо нашу залізницю з європейською мережею. Це перший проєкт, ми будуватимемо його вже цього року разом із європейськими партнерами та донорами», — розповів він.
Будівництво вузької євроколії (1435 мм) на напрямку Мостиська-Скнилів планували розпочати ще 2020 року. Також уряд вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року. Проєкт оцінюється у $20,8 млн.
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Раніше директор департаменту стратегії та трансформації «Укрзалізниці» Олег Яковенко заявляв, що вже в першому кварталі 2024 року Європейська комісія може затвердити індикативні карти транспортної мережі TEN-T, які передбачають продовження коридорів мережі на територію України та Молдови. Йдеться про майже 3300 км залізничних колій стандарту 1435 мм на території України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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