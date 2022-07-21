В управління АРМА передали російську агротехніку вартістю понад ₴100 мільйонів — Finance.ua

В управління АРМА передали російську агротехніку вартістю понад ₴100 мільйонів 21.07.2022, 11:32 — Казна та Політика

Прокуратура передала в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), комбайни та жатки виробництва рф на суму понад 100 млн грн.

Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі

«За клопотанням Київської міської прокуратури в управління АРМА передано 22 одиниці сільськогосподарської техніки російського виробника, які були ввезені на територію України з рф. Вартість цієї техніки становить понад 100 млн грн», — зазначається в повідомленні.

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Працівники столичної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу).

У межах провадження на території митного термінала проведено огляд, під час якого вилучили 22 одиниці сільськогосподарської техніки — 11 комбайнів та 11 жаток російського виробника, які були імпортовані на територію України з рф. Завод з виробництва техніки знаходиться в Ростові-на-Дону, уточнюють в ОГП.

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Укрінформ За матеріалами:

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