В управління АРМА передали російську агротехніку вартістю понад ₴100 мільйонів — Finance.ua

В управління АРМА передали російську агротехніку вартістю понад ₴100 мільйонів
Прокуратура передала в управління Нацагентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), комбайни та жатки виробництва рф на суму понад 100 млн грн.
Про це Офіс генерального прокурора повідомляє у Телеграмі.
«За клопотанням Київської міської прокуратури в управління АРМА передано 22 одиниці сільськогосподарської техніки російського виробника, які були ввезені на територію України з рф. Вартість цієї техніки становить понад 100 млн грн», — зазначається в повідомленні.
Працівники столичної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу).
У межах провадження на території митного термінала проведено огляд, під час якого вилучили 22 одиниці сільськогосподарської техніки — 11 комбайнів та 11 жаток російського виробника, які були імпортовані на територію України з рф. Завод з виробництва техніки знаходиться в Ростові-на-Дону, уточнюють в ОГП.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною