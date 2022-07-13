Розтрата понад 400 мільйонів: ексголові АРМА повідомили про підозру — Finance.ua
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Розтрата понад 400 мільйонів: ексголові АРМА повідомили про підозру

Кримінал
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Розтрата понад 400 мільйонів: ексголові АРМА повідомили про підозру
Розтрата понад 400 мільйонів: ексголові АРМА повідомили про підозру
Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень.
Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Telegram.
Разом з Янчуком про підозру повідомлено ще 4 особам:
  • начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА;
  • спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «СЕТАМ»;
  • оцінювачу;
  • засновнику та директору приватної компанії.
Слідство встановило, що підозрювані організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку «СЕТАМ» майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
Схема була така: посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, якими важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники «СЕТАМ», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.
В ході досудового слідства встановлено 4 епізоди злочинної діяльності:
  • продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан» (реальна вартість яких була зменшена у 18 раз);
  • продаж 2,6 тис. тон піску на Київщині (зменшено вартість більше ніж у 6 разів порівняно з ринковою);
  • продаж понад 4,5 тис. тон карбаміду (вартість зменшено майже в 5 разів);
  • продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшено вартість у 4 рази).
Загальна сума збитків, завданих внаслідок реалізації цієї злочинної схеми, сягає понад 426 млн гривень.
У САП зауважили, що відповідну землю в «Ашана» відібрали.
Розслідування триває, встановлюються інші злочинці та епізоди.
Слід зауважити, що в період скандальних продажів, про які йдеться, посаду начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА обіймав Віталій Різник.
За матеріалами:
Українська правда
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