В «Укрзалізниці» планують збільшити бюджет держзакупівель — Finance.ua

В «Укрзалізниці» планують збільшити бюджет держзакупівель Сьогодні 06:04 — Фондовий ринок

В «Укрзалізниці» планують збільшити бюджет держзакупівель

Цього року АТ «Укрзалізниця» прагне збільшити бюджет держзакупівель до 65 млрд грн. Досягти цього хочуть завдяки реалізації інфраструктурних проєктів.

Про це повідомив голова правління «УЗ» Євген Лященко на «Дні постачальника-2024».

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«За два роки у нас понад 80 млрд грн був бюджет закупівель. І цього року, 2024 року, ми плануємо збільшити цю цифру, збільшуємо… Наша мета — 65 млрд грн», — сказав він.

За словами Лященка, обсяг держзакупівель залежатиме від реалізованих «УЗ» проєктів, зокрема й інфраструктурних.

«Не лише переходи в Євросоюз (сухопутні залізничні переходи. — Ред.), а також великий внесок зробили в структурі збільшення інфраструктури до Дунайських портів, зараз ми працюємо над збільшенням можливості транспортування до портів Великої Одеси — Чорноморських портів», — сказав він.

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В «Укрзалізниці» уточнили, що минулого року було оголошено закупівлі на 11 тис. лотів на 56 млрд грн.

Також підписали договори на 47 млрд грн. Кількість учасників тендерів становила 5,28 тис. Середній рівень конкуренції - 1,53.

У 2021 році обсяг держзакупівель «УЗ» дорівнював 34 млрд грн (3,55 тис. учасників), у 2022 році - 35 млрд грн (2,27 тис. учасників).

Нагадаємо, на період шкільних весняних канікул «Укрзалізниця» призначила додаткові рейси в найбільш популярних напрямках.

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