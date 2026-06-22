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В «Укрзалізниці» додали дитячих вагонів (список)

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В «Укрзалізниці» додали дитячих вагонів (список)
В «Укрзалізниці» додали дитячих вагонів (список)
З початку дії літнього графіка руху 28 червня кількість дитячих вагонів зросте з 13 до 16, тож цього тижня завершили обкатку в рейсах ще двох свіженьких дитячих вагонів.
Про це повідомила Укрзалізниця.
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«Останній, 16-й, вийде з завода наступного тижня — чітко під старт нового розкладу. Ця математика стала можливою завдяки партнерству з Visa, адже спільними зусиллями за 3 місяці ми модернізували та підготували вже 6 дитячих вагонів,» — пишуть вони.

Список

  • № ½ «Єдність» Харків — Івано-Франківськ.
  • № 15/16 «Лесь Курбас» Харків — Ясіня.
  • № 17/18 «Сковорода» Харків — Ужгород.
  • № 26/25 Одеса — Ясіня.
  • № 41/42 Дніпро — Трускавець.
  • № 81/82 «Сакура» Київ — Ужгород.
  • № 95/96 «Гуцульщина» Київ — Рахів.
  • № 351/352 Київ — Кишинів
  • А від 28 червня ще й на:
  • № 93/94 Харків — Холм.
  • № 123/124 Харків — Чернівці.
  • № 353/354 «Бессарабія» Київ — Кишинів.
До поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми.

Що там є

Особливо зручним дитячий вагон буде для малечі дошкільного віку, а для батьків із немовлятами на борту передбачені сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та обов’язкова вечірня аудіоказка. В усіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та пропонується спеціальне дитяче меню.
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Укрзалізниця з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на оновлений розклад уже стартував. Розповідаємо, як змінилися графіки та щоденний режим курсування.
Загалом у літньому графіку з’явиться 12 нових рейсів, три поїзди пришвидшать рух, чотири маршрути продовжать до гірських населених пунктів, а вісім поїздів, які раніше курсували через день, стануть щоденними.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Укрзалізниця
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