В «Укрзалізниці» додали дитячих вагонів (список)

«Останній, 16-й, вийде з завода наступного тижня — чітко під старт нового розкладу. Ця математика стала можливою завдяки партнерству з Visa, адже спільними зусиллями за 3 місяці ми модернізували та підготували вже 6 дитячих вагонів,» — пишуть вони.
Список
№ ½ «Єдність» Харків — Івано-Франківськ.
№ 15/16 «Лесь Курбас» Харків — Ясіня.
№ 17/18 «Сковорода» Харків — Ужгород.
№ 26/25 Одеса — Ясіня.
№ 41/42 Дніпро — Трускавець.
№ 81/82 «Сакура» Київ — Ужгород.
№ 95/96 «Гуцульщина» Київ — Рахів.
№ 351/352 Київ — Кишинів
А від 28 червня ще й на:
№ 93/94 Харків — Холм.
№ 123/124 Харків — Чернівці.
№ 353/354 «Бессарабія» Київ — Кишинів.
До поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми.
Що там є
Особливо зручним дитячий вагон буде для малечі дошкільного віку, а для батьків із немовлятами на борту передбачені сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та обов’язкова вечірня аудіоказка. В усіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та пропонується спеціальне дитяче меню.
Укрзалізниця з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на оновлений розклад уже стартував. Розповідаємо, як змінилися графіки та щоденний режим курсування.
Загалом у літньому графіку з’явиться 12 нових рейсів, три поїзди пришвидшать рух, чотири маршрути продовжать до гірських населених пунктів, а вісім поїздів, які раніше курсували через день, стануть щоденними.