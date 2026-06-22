В «Укрзалізниці» додали дитячих вагонів (список) Сьогодні 12:35 — Особисті фінанси

В «Укрзалізниці» додали дитячих вагонів (список)

З початку дії літнього графіка руху 28 червня кількість дитячих вагонів зросте з 13 до 16, тож цього тижня завершили обкатку в рейсах ще двох свіженьких дитячих вагонів.

Про це повідомила Укрзалізниця.

Читайте також Укрзалізниця призначає додаткові рейси до Закарпаття та Карпат — деталі

«Останній, 16-й, вийде з завода наступного тижня — чітко під старт нового розкладу. Ця математика стала можливою завдяки партнерству з Visa , адже спільними зусиллями за 3 місяці ми модернізували та підготували вже 6 дитячих вагонів,» — пишуть вони.

Список

№ ½ «Єдність» Харків — Івано-Франківськ.

№ 15/16 «Лесь Курбас» Харків — Ясіня.

№ 17/18 «Сковорода» Харків — Ужгород.

№ 26/25 Одеса — Ясіня.

№ 41/42 Дніпро — Трускавець.

№ 81/82 «Сакура» Київ — Ужгород.

№ 95/96 «Гуцульщина» Київ — Рахів.

№ 351/352 Київ — Кишинів

А від 28 червня ще й на:

№ 93/94 Харків — Холм.

№ 123/124 Харків — Чернівці.

№ 353/354 «Бессарабія» Київ — Кишинів.

До поїздки дитячим вагоном допускаються тільки пасажири з дітьми.

Що там є

Особливо зручним дитячий вагон буде для малечі дошкільного віку, а для батьків із немовлятами на борту передбачені сповивальні столики, підігрівачі дитячого харчування, манежі для сну та повзання, дитяча постіль, бізіборди, розмальовки, настільні ігри та обов’язкова вечірня аудіоказка. В усіх дитячих вагонах працюють кондиціонери та пропонується спеціальне дитяче меню.

Читайте також Укрзалізниця змінює графік з 28 червня — що нового

Укрзалізниця з 28 червня запроваджує оновлений літній графік руху поїздів. Продаж квитків на оновлений розклад уже стартував. Розповідаємо, як змінилися графіки та щоденний режим курсування.

Загалом у літньому графіку з’явиться 12 нових рейсів, три поїзди пришвидшать рух, чотири маршрути продовжать до гірських населених пунктів, а вісім поїздів, які раніше курсували через день, стануть щоденними.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.