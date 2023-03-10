В «Укрпошті» розповіли, скільки мільйонів гривень витратили на електробайки для поштарів — Finance.ua

В «Укрпошті» розповіли, скільки мільйонів гривень витратили на електробайки для поштарів Сьогодні 08:34 — Фондовий ринок

В «Укрпошті» розповіли, скільки мільйонів гривень витратили на електробайки для поштарів

«Укрпошта» витратила 1,4 млн грн на закупівлю 10-ти двоколісних електробайків з кофрами та без, і 10 триколісних електровелосипедів з ящиками.

Про це dev.ua розповіли в компанії, зіславшись на тендер у системі Prozorro.

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«Протягом березня „Укрпошта“ буде проводити пілот проєкту із запусків електробайків. Після пілоту буде ухвалене остаточне рішення щодо масштабування проєкту на всі області. Їх планується використовувати в регіонах, що мають специфічні умови місцевості», — розповіли нам в компанії.

Нагадаємо, що 7 березня CEO «Укрпошти» Ігор Смілянський розповів , що компанія запускає доставлення на електробайках, які мають GPS-трекери та USB-зарядку.

Постачальником електробайків для «Укрпошти» стала чернігівська компанія Bikebox. Там у коментарі dev.ua повідомили, що уже поставили 10 двоколісних електровелосипедів. Виробництво дороблює залишок — 10 триколісних електробайків.

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