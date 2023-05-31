В Укренерго розповіли, за рахунок чого скорочуватимуть дефіцит електроенергії влітку — Finance.ua

В Укренерго розповіли, за рахунок чого скорочуватимуть дефіцит електроенергії влітку Сьогодні 05:29 — Енергетика

В Укренерго розповіли, за рахунок чого скорочуватимуть дефіцит електроенергії влітку

Влітку в Україні з великою ймовірністю виникне дефіцит електроенергії, проте це не означає, що для населення будуть вводити графіки відключень світла.

Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів керівник Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, найближчими тижнями енергосистема зіткнеться зі зниженням обсягів генерації через ремонтні роботи на об'єктах інфраструктури.

«Дефіцит, тобто певний брак енергії, відчуватиметься в енергосистемі протягом літніх місяців, бо будемо багато ремонтуватися, а також протягом наступної зими. Але це не означає аварійні відключення. Обмеження споживачів — це точно не пріоритетний, а радше крайній захід для збалансування енергосистеми», — заявив Кудрицький.

Він зазначив, що компенсувати дефіцит планують за рахунок імпорту електрики з Європи та збільшення потужностей на теплових електростанціях.

«Ми можемо ввімкнути додаткові енергоблоки на газу. Вони не найдешевші для енергосистеми, але можуть бути потрібні, щоб запобігти відключенню споживачів. Ще завдяки нашому об'єднанню з європейською континентальною мережею ми маємо можливість залучати як аварійну допомогу від енергосистем країн ЄС, так і імпортувати електроенергію з Європи», — повідомив глава Укренерго.

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За словами Кудрицького, наразі доступний обсяг імпорту — 1050 МВт. При цьому в Укренерго очікують, що асоціація операторів енергосистем Європи ENTSO-E збільшить цей ліміт у найближчі тижні.

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