В Укренерго розповіли, за рахунок чого скорочуватимуть дефіцит електроенергії влітку — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Укренерго розповіли, за рахунок чого скорочуватимуть дефіцит електроенергії влітку

Енергетика
22
В Укренерго розповіли, за рахунок чого скорочуватимуть дефіцит електроенергії влітку
В Укренерго розповіли, за рахунок чого скорочуватимуть дефіцит електроенергії влітку
Влітку в Україні з великою ймовірністю виникне дефіцит електроенергії, проте це не означає, що для населення будуть вводити графіки відключень світла.
Про це в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів керівник Укренерго Володимир Кудрицький.
За його словами, найближчими тижнями енергосистема зіткнеться зі зниженням обсягів генерації через ремонтні роботи на об'єктах інфраструктури.
Читайте також
«Дефіцит, тобто певний брак енергії, відчуватиметься в енергосистемі протягом літніх місяців, бо будемо багато ремонтуватися, а також протягом наступної зими. Але це не означає аварійні відключення. Обмеження споживачів — це точно не пріоритетний, а радше крайній захід для збалансування енергосистеми», — заявив Кудрицький.
Місце для вашої реклами
Він зазначив, що компенсувати дефіцит планують за рахунок імпорту електрики з Європи та збільшення потужностей на теплових електростанціях.
«Ми можемо ввімкнути додаткові енергоблоки на газу. Вони не найдешевші для енергосистеми, але можуть бути потрібні, щоб запобігти відключенню споживачів. Ще завдяки нашому об'єднанню з європейською континентальною мережею ми маємо можливість залучати як аварійну допомогу від енергосистем країн ЄС, так і імпортувати електроенергію з Європи», — повідомив глава Укренерго.
Читайте також
За словами Кудрицького, наразі доступний обсяг імпорту — 1050 МВт. При цьому в Укренерго очікують, що асоціація операторів енергосистем Європи ENTSO-E збільшить цей ліміт у найближчі тижні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.